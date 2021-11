FC Barcelone : Pep Guardiola veut mettre Xavi dans l'embarras avec un échange loufoque

La suite après cette publicité

Alors que Xavi sera présenté en tant que nouveau coach barcelonais en début d'après-midi. Les rumeurs concernant l'arrivée de l'ancien milieu de terrain catalan vont bon train. On parle notamment d'un staff complètement recomposé, notamment dans le secteur médical, alors que l'effectif croule sous les pépins physiques. Mais ce n'est pas tout, puisque le quotidien catalan El Nacional dévoile une petite bombe...

Le média généraliste catalan, habituellement peu friand des rumeurs mercato, confirme la rumeur Raheem Sterling. L'ancien milieu de terrain souhaite et estime avoir besoin d'un ailier, et l'Anglais est une option qui lui plaît beaucoup, à tel point que le FC Barcelone s'est déjà renseigné auprès de Manchester City. Mais la réponse de Pep Guardiola n'était probablement pas celle qu'attendait Joan Laporta.

Xavi aura le dernier mot

L'entraîneur catalan est ainsi d'accord pour se défaite de son ailier de 26 ans... à condition de récupérer Frenkie de Jong en échange ! Vu comme ça, on peut se dire que le club de Liga va dire non. Et pourtant, cette option semble convaincre tout le monde, notamment parce qu'en interne, il existe de plus en plus de doutes autour du milieu néerlandais. Plusieurs dirigeants estiment que ce dernier ne confirme toujours pas, et se séparer de lui ne serait pas vu comme un coup dur.

D'autant plus que dans cette histoire, le Barça récupérerait un joli chèque puisque les Anglais enverraient un chèque en plus du joueur des Three Lions. Reste donc à voir ce qu'en pensera Xavi. L'opération est paralysée en attendant la réponse du nouvel entraîneur barcelonais. De son côté, Pep Guardiola serait plus que ravi de compter sur l'ancien de l'Ajax...