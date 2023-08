Arabie saoudite : l’énorme casse-tête mercato qui va faire de nombreuses victimes

Des stars et des millions. Ces derniers mois, l’Arabie saoudite a utilisé une recette vieille comme le monde : proposer des sommes folles pour enrôler des joueurs évoluant dans de grands championnats européens. Si tous n’ont pas cédé, nombreux sont ceux qui ont dit oui aux écuries de Saudi Pro League. Puissantes financièrement, elles offrent des salaires XXL, sans compter le fait que certaines stars ont la main sur leurs droits à l’image. En plus de tout cela, quelques joueurs, dont Neymar et Cristiano Ronaldo, ont des avantages supplémentaires comme la mise à disposition d’une maison avec du personnel et un avion privé.

Tout cela n’est pas grand chose pour l’Arabie saoudite qui veut profiter de la présence de ces joueurs pour développer le football local avec un championnat plus relevé. L’objectif est aussi et surtout d’avoir les projecteurs braqués sur le pays du Golfe qui veut organiser la Coupe du Monde dans le futur. La Saudi Pro League est une vitrine idéale avec une diffusion télévisée dans le monde entier grâce à ses nouveaux ambassadeurs, dont Karim Benzema ou CR7. Ce dernier, très suivi sur les réseaux sociaux, a été le premier à franchir le cap l’hiver dernier pour mener ce nouveau projet. Libre après la résiliation de son contrat à Manchester United, il a tenté l’aventure.

8 joueurs étrangers par équipe pour le moment

Certains évoquent un intérêt purement financier. Lui assure qu’il croit en ce projet. Six mois plus tard, d’autres ont suivi le mouvement. Et cela risque de continuer jusqu’à la clôture du mercato estival en Arabie saoudite. Celui-ci se termine le 20 septembre prochain. De quoi faire trembler les clubs notamment en Europe où le marché se clôture dans une semaine. Mais il n’y pas que les écuries qui peuvent craindre le pire. En effet, de nombreux joueurs évoluant en SPL sont menacés. Comme le veut le règlement, chaque club peut inscrire 8 joueurs extra communautaires en championnat.

En Ligue des Champions Asiatique, ils n’ont le droit qu’à 5 joueurs étrangers par équipe. Si ces règles pourraient changer en 2024, puisque l’Arabie saoudite y travaille, pour le moment les écuries sont limitées en quantité. Plusieurs d’entre elles ont d’ailleurs fait un grand ménage cet été pour accueillir leurs recrues. Al-Hilal s’est séparé de 5 joueurs étrangers. Il s’agit de Gustavo Cuéllar (Al-Shabab), Odion Ighalo (Al-Wehda), Luciano Vietto (Al-Qadsiah FC), Matheus Pereira (prêt à Cruzeiro) et d’André Lima (Al-Qadsiah FC).

Plusieurs extra communautaires ont déjà été sacrifiés

Une liste à laquelle s’est ajoutée Moussa Marega. Il y a trois jours, il a été libéré de son contrat. Ce qui a permis à Al-Hilal de pouvoir accueillir encore un joueur extra communautaire avec Aleksandar Mitrovic. Les sept autres places sont déjà occupées par Neymar, Malcom, Yassine Bounou, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic et Michael. Mais ce dernier est potentiellement sur le départ. Ce qui pourrait permettre de recruter un autre joueur extra communautaire. On pense à Marco Verratti (PSG).

Mais avant de passer à l’offensive, Al-Hilal devra trouver une solution pour se séparer des joueurs étrangers qui sont encore dans l’effectif comme Michael (Brésilien) donc ou encore Hyun-soo Jang (Corée du Sud). Mais le club de Neymar n’est pas le seul qui doit composer avec ce casse-tête. Al-Ahli a aussi déjà atteint son nombre maximum de joueurs extra communautaires pour le moment avec Edouard Mendy, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin, Franck Kessié, Merih Demiral, Roger Ibañez et Ezgjan Alioski. Mais le club, qui va accueillir Gabri Veiga, va devoir faire une nouvelle victime parmi les 8.

Libérer des places pour les recrues estivales

Le problème touche aussi les autres éléments étrangers de l’équipe comme Ryad Boudebouz, qui risque de changer d’air comme l’ont déjà fait d’autres extra-communautaires cet été à l’image de Marcão (WH Three Towns), Hicham Faik (Al-Bukiryah FC), Alassane Ndao (Istanbulspor), Nicolás Milesi (Plaza Colonia), et l’Angolais Bastos (libre). Comme Al-Ahli, l’Abha FC a aussi des "problèmes de riche". Aujourd’hui, l’équipe totalise 11 joueurs extra communautaires avec Karl Toko Ekambi dont le transfert a été officialisé hier.

Pourtant, des étrangers comme Felipe Caicedo (fin de contrat) et Driess Saddiki (Kasimpasa) ont libéré des places. Al-Ettifaq est dans la même situation avec 9 joueurs étrangers. C’est le défenseur central, Darko Velkovski (Macédoine), qui est sacrifié pour l’instant par Steven Gerrard. Il suit le chemin de Youssoufou Niakaté (FC Baniyas), Naïm Sliti (Al-Ahli Doha) et Amin Younes (libre), d’autres éléments étrangers qui ont quitté le club durant l’intersaison. Al Nassr affiche plus que complet aussi avec au total 11 joueurs extra-communautaires.

De nombreux mouvements sont encore à prévoir

Les 8 qui apparaissent aujourd’hui dans la liste officielle sont Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte, Sadio Mané, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Alex Telles, Otavio et Talisca. Mais ce dernier pourrait être sacrifié, lui qui ne jouera pas la Ligue des Champions Asiatique avec son club (5 joueurs étrangers autorisés). Il a été approché un temps par Besiktas. Comme lui, Pity Martinez, Ghislain Konan et David Ospina (blessé) sont hors de la liste. Lors du retour à la compétition du colombien, Al-Nassr, qui s’est déjà séparé de 4 joueurs étrangers cet été, dont Alvaro Gonzalez (Al-Qadsiah FC) et Luiz Gustavo (libre), aura d’autres problèmes. Al-Fateh, Al-Fayha, Al-Khaleej, Al-Riyadh, Al-Raed et Al-Ittihad (10 joueurs) ont aussi atteint le quota maximum.

Mais le club de Karim Benzema, qui compte aussi sur Romarinho, Marcelo Grohe, Igor Coronado, Abderrazak Hamdallah, N’Golo Kanté, Fabinho et Jota, a décidé de sacrifier ce dernier. Un mois après son arrivée, Jota va s’en aller pour libérer une place pour une recrue étrangère. La Gazzetta dello Sport pense qu’il s’agit de Mohamed Salah (Liverpool). À moins de nouveaux départs chez les joueurs étrangers, presque toutes les écuries de SPL affichent complet. Il reste encore des places disponibles pour les footballeurs extra communautaires au sein des clubs d’Al-Hazem, Al-Shahah, Al-Taawoun, Al-Okhdood, Al-Tai, Al-Wehda et Damac. D’ici le 20 septembre prochain, tout est encore possible dans ces écuries comme dans celles qui sont déjà complètes.