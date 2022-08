Toulouse - Nice : les compositions sont là

La première journée de Ligue 1 se poursuit avec un duel intéressant entre le promu Toulouse et l'OGC Nice. A domicile Toulouse s'établit dans un 4-3-3 avec Maxime Dupé dans les cages derrière Mikkel Desler, Anthony Rouault, Rasmus Nicolaisen et Issiaga Sylla. Dans l'entrejeu, on retrouve Branco van den Boomen, Stijn Spierings et Fares Chaïbi tandis que Nathan N'Goumou et Rafael Ratao accompagnent Thijs Dallinga en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Aiglons s'articulent en 4-3-3 avec Marcin Bulka comme dernier rempart derrière Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Melvin Bard. Pablo Rosario, Alexis Beka Beka et Marcus Thuram se retrouvent dans le milieu de terrain tandis que Calvin Stengs et Amine Gouiri prennent les ailes. Enfin, Andy Delort est seul en pointe.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Toulouse : Dupé - Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla - van den Boomen, Spierings, Chaibi - N'Goumou, Dallinga, Ratao

Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Beka Beka, Rosario, Thuram - Stengs, Delort, Gouiri