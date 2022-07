LdC : l'AS Monaco peut s'attendre au pire

Le tirage au sort du troisième tour de qualification à la prochaine Ligue des Champions aura lieu ce lundi à 12 heures. Troisième de Ligue 1 la saison passée, l'AS Monaco connaîtra donc son adversaire pour tenter d'accéder aux barrages de la compétition.

La suite après cette publicité

Et les joueurs du Rocher peuvent s'attendre à du lourd. En effet, n'étant pas tête de série, les Monégasques connaissent déjà leurs cinq potentiels adversaires. Parmi eux, on retrouve le Benfica Lisbonne, les Glasgow Rangers, le PSV Eindhoven ou le vainqueur du match entre le Dynamo Kiev et Fenerbahçe. C'est donc une affiche de gala qui attend les hommes de Philippe Clément qui devront passer ensuite un nouveau tour pour espérer se qualifier pour la compétition étoilée.