Inter Milan : Benjamin Pavard titulaire face au PSG ?

Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant la finale de la Ligue des Champions opposant l’Inter Milan au Paris Saint-Germain, Simone Inzaghi s’est montré rassurant au sujet de Benjamin Pavard, gêné par une blessure à la cheville au cours des dernières semaines. L’international français devrait très certainement débuter la rencontre.

«Pavard est en forme, il a de belles séances d’entraînement dernièrement, nous sommes très positifs et s’il est en forme ce soir lors de la dernière séance, il va débuter demain. Il était absent dernièrement mais il est de retour et s’il se sent bien ce soir, il débutera demain». Voilà qui est clair.