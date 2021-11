FC Barcelone : la déclaration d'amour de Xavi à Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé joue avec les nerfs du FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain, l'ailier de 24 ans n'a toujours pas prolongé son contrat malgré les nombreux rendez-vous avec la direction du club. Signe positif pour les Culés, il a refusé une proposition très alléchante financièrement de Newcastle. En plus de cela, l'international (27 sélections, 4 buts) est adoré par Xavi, qui souhaite à tout prix le conserver la saison prochaine.

Il a d'ailleurs eu des mots très élogieux à propos du Français en conférence de presse, à la veille d'un déplacement à Villarreal (match à suivre en live commenté sur FM). «J'ai eu un entretien avec lui et je voulais préciser ma position. Je compte sur lui pour le projet et pas seulement pour cette saison, je veux l'avoir au club pour de nombreuses années. J'espère qu'il renouvellera, mais cela dépend de lui et du club.» Une belle marque de confiance.