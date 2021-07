Rennes a fait une offre pour Birger Meling

Cela bouge fort pour Birger Meling ! Le défenseur latéral norvégien, âgé de 26 ans, a séduit de nombreuses écuries de Ligue 1 après sa saison pleine réalisée avec Nîmes. Après Strasbourg, qui l'avait ciblé, Besiktas et Rennes avancent fort sur le dossier selon nos informations. Florian Maurice, le directeur sportif de Rennes, a accéléré les discussions avec ses homologues nîmois concernant un transfert du latéral gauche. Une proposition proche des 2,5M€ a déjà été formulée.

En parallèle, les discussions contractuels avec l'entourage du joueur sont jugées positives. Mais le club entraîné par Bruno Génésio doit désormais compter sur la concurrence de Besiktas. Le club turc, qui jouera la Ligue des champions la saison prochaine, possède des atouts non négligeables. Et pour convaincre les Crocos de céder leur joueur, il faudra que Rennes dépasse la dernière proposition du champion de Turquie, à savoir 3,5M€ et des bonus.