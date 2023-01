Lorient : nouvelle offre de l’OGC Nice pour Terem Moffi !

La suite après cette publicité

C’est le dossier qui aura tenu en haleine les supporters lorientais, niçois et marseillais depuis près de quinze jours. Terem Moffi et ses 12 buts en Ligue 1 avec Lorient ont affolé le mercato hivernal. Le président des Merlus, Loïc Féry, aurait bien aimé l’envoyer du côté de l’OM, comme on vous l’avait expliqué, mais c’est plus que jamais vers l’OGC Nice que l’attaquant se dirige.

Selon nos informations, le club azuréen a formulé une nouvelle offre au club breton. Une offre qui va atteindre les 30 M€ bonus compris, chose que souhaitait la direction lorientaise. Un montant également évoqué par Mohamed Toubache-TER. Les derniers détails se jouent actuellement. Et cela concerne les différents pourcentages et bonus. Pourcentage à la revente, bonus plus ou moins accessibles, voilà ce qui se discute actuellement entre les deux parties.

C’est la 7e offre niçoise !

L’épilogue semble donc proche dans ce dossier à rebondissements. Nice aura envoyé au total 7 offres, en comptant celle-ci, pour arracher le deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Il était l’objectif prioritaire de Florent Ghisolfi, le directeur sportif, qui veut en faire le point d’ancrage de son attaque.

Surtout, Nice a laiss filer Andy Delort du côté de Nantes, et comptait sur le seul Laborde pour occuper le poste. Moffi, de son côté, avait donné son accord aux Aiglons très vite, a tenu bon face aux assauts marseillais. Reste désormais à savoir si ce choix sera couronné de succès !