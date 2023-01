Mercato : pourquoi Lorient pousse Terem Moffi à l’OM

La suite après cette publicité

C’est un dossier assez inattendu qui va rythmer la dernière semaine de mercato. Celui de Terem Moffi, l’attaquant nigérian du Football Club de Lorient. Depuis de longues semaines, l’OGC Nice lui fait la cour et semblait bien décidé à sortir le chéquier pour s’attacher ses services. Sauf que le président lorientais, Loïc Féry, espère 30 millions d’euros pour le lâcher.

Jusqu’ici, la donne est donc claire : Nice envoie 30 millions et Moffi est libéré des Merlus. Oui, mais voilà, tout n’est pas aussi simple, vous l’imaginez bien. Après avoir raté sa priorité, Leandro Trossard, parti du côté d’Arsenal, l’Olympique de Marseille avec Pablo Longoria et Javier Ribalta, s’est mis en tête de rentrer dans la course pour le second meilleur buteur de Ligue 1.

Tard ce mardi soir, les deux clubs s’étaient entendus et il ne manquait que l’aval du joueur pour boucler l’opération. Accord qui manque toujours à l’heure où ces lignes sont publiées. Car les représentants du joueur souhaitent qu’il rallie la Promenade des Anglais plutôt que la Canebière. Mais l’OM a les dirigeants de Lorient dans sa poche.

Deux avantages pour Lorient

En effet, les Merlus préféreraient voir leur joueur arriver chez les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Parce que, dans un premier temps, Régis Le Bris récupérerait son remplaçant : Bamba Dieng. Le Sénégalais est suivi par les Bretons depuis l’été dernier et aurait dû les rejoindre si Nice n’était pas intervenu au dernier moment.

En outre, cela permettrait une sacrée manoeuvre économique. Dans le cadre de l’arrivée de Terem Moffi à Lorient, les Bretons avaient dû accepter de reverser 10% du futur transfert du joueur à Courtrai, son ancien club. En gonflant l’estimation de Bamba Dieng (aux alentours de 10 millions d’euros) et en baissant légèrement le prix de Moffi, les Lorientais donneraient, mécaniquement, moins d’argent aux Belges. Mais jusqu’ici, Moffi n’a toujours pas décidé s’il allait rallier l’OM, ou non…