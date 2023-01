L’OM prêt à remettre en question le deal Dieng-Lorient si Moffi ne vient pas !

La suite après cette publicité

Pour les amateurs de mercato et de feuilletons à rebondissement, l’attaquant de l’OM Bamba Dieng est un régal. L’été dernier déjà, lors de son vrai faux transfert à Leeds puis à Nice, l’attaquant sénégalais de 22 ans avait pris tout le monde à contre-pied (y compris lui même) et avait fini contraint et forcé de rester à Marseille après la fin du mercato estival. Ce qui avait engendré une première partie de saison compliquée malgré une Coupe du Monde plutôt réussie à titre individuel avec le Sénégal (1 but en 4 matches).

Un contexte plus favorable en fin d’année avait même laissé poindre l’idée d’une prolongation de contrat. Mais la rancoeur du joueur était tenace et l’opportunité de rejoindre Lorient dans le deal avec Terem Moffi a fini de convaincre le joueur qui s’est rapidement mis d’accord avec les Merlus. Le joueur, malgré des intérêts anglais de dernière minute, s’est envolé direction Lorient pour finaliser les détails de son arrivée au sein du club breton et pour passer la traditionnelle visite médicale.

Oui, mais pendant ce temps là, l’attaquant des Merlus Terem Moffi (23 ans) ne veut toujours pas venir à Marseille. Une situation qui commence fortement à agacer la direction du club phocéen qui met pourtant tout en oeuvre pour le faire venir, Pablo Longoria prenant lui-même les choses en main en discutant directement avec le joueur. Tard dans la nuit, la situation n’avait pas bougé et du côté de Marseille, on commence fortement à douter de la faisabilité de l’opération.

Si le deal Moffi ne se faisait pas, l’OM envisage très sérieusement de remettre en question la signature de Bamba Dieng à Lorient, quand bien même un accord a été trouvé avec Lorient. Il faut dire que les clubs anglais (à commencer par Everton et Southampton comme nous l’évoquions hier dans notre live Twitch) sont toujours à l’affût pour le n°12 de l’OM et sont prêts à dégainer une offre au moins équivalente à celle de Lorient, voire même supérieure. Bien évidemment, à la vitesse où évolue ce dossier, rien n’indique que cette situation sera encore celle-là d’ici quelques heures. La suite au prochain épisode…