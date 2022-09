L'incroyable record de la Premier League sur le mercato, le vrai faux départ de Bamba Dieng fait halluciner la presse

La suite après cette publicité

2 milliards de £ sur le mercato !

Les clubs anglais ont comme souvent dépensé des sommes folles, sur le marché des transferts estival. Et c'est un nouveau record qui semble se dessiner outre-Manche. En effet, comme le rapporte Metro, les écuries de Premier League ont presque dépensé 2 milliards de Livres, soit 2,3 milliards d'Euros. Un record qui fait couler beaucoup d'encre, comme avec le Daily Express. Le tabloïd ressort lui plutôt le chiffre de 1,9 milliard de livres. Et l'un des principaux acteurs de ce mercato estival en Angleterre, c'est Chelsea comme l'annonce The Daily Telegraph. Le quotidien anglais nous rapporte qu'une somme de 250 millions de livres a été dépensée par le club de Londres cet été.

« Une journée complètement Dieng »

Bamba Dieng a vécu une terrible soirée pour cette fin de mercato. Attendu du côté de Leeds avec qui il avait trouvé un accord, il a finalement choisi de partir à Nice, au dernier moment. Mais, son transfert avec les Aiglons n'a pas été validé. « Une journée complètement Dieng », s'amuse ainsi La Provence qui explique que l'attaquant de l'OM s'est fait recaler à la visite médicale. Et qu'il pourra tout de même partir en temps que joker dans une autre équipe.

« Allegri, maintenant c'est ta Juve »

Le mercato des Bianconeri fait la Une de Tuttosport, ce vendredi. Car la Vieille Dame a été active ces dernières heures avec l'arrivée de Paredes et le départ d'Arthur à Liverpool, ainsi que celui de Zakaria vers Chelsea. « Allegri, maintenant c'est ta Juve », résume le média transalpin, non sans pression. D'après le journal, l'équipe a été complètement chamboulée, et le technicien italien a eu ce qu'il voulait. Il devra donc montrer ce qu'il vaut avec une équipe taillée selon ses envies.