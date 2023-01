Nice : Didier Digard tacle l’OM pour Terem Moffi

La suite après cette publicité

Le dossier Terem Moffi (23 ans) tient en haleine les supporters niçois, lorientais et marseillais sur ce mercato hivernal 2023. Comme nous vous le révélions quelques heures plus tôt, l’OGC Nice prépare une sixième offre pour s’offrir l’attaquant nigérian. L’OM n’a plus trop d’espoir dans cette histoire, le n°13 des Merlus préférant débarquer sur la Côte d’Azur cet hiver. Présent en conférence de presse ce vendredi, Didier Digard a évoqué le cas Moffi. D’abord avec sérieux, avant de se libérer un peu plus et de taquiner les Phocéens…

« Je suis assez gêné de parler d’un joueur qui ne fait pas partie de mon effectif et qui appartient à un autre club. Je ne suis pas déçu. Je serais vraiment très content qu’il nous rejoigne, mais je ne peux pas être déçu de jouer sans lui puisque j’ai des joueurs à disposition qui s’entraînent très bien et qui méritent de jouer. » Et le coach niçois de s’amuser, au moment d’être interrogé sur le fait que Moffi préfère rallier Nice que Marseille. « Avoir un garçon intelligent, c’est bien. » De quoi faire monter la grogne du côté de l’Orange Vélodrome ?

