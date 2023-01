Nice prépare une sixième offre pour Terem Moffi !

La suite après cette publicité

Mercato, J-5. Le temps presse pour certains dossiers, d’autant qu’une journée de championnat est calée avant la date fatidique. C’est le cas notamment pour Lorient qui joue ce soir à Rennes, dans un match ô combien important dans le haut de tableau de Ligue 1. Avec Terem Moffi ou pas ? Difficile à dire. Hier en conférence de presse, Regis Le Bris, le coach lorientais indiquait que l’actuel 2e meilleur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé n’était pas affecté par son avenir. « Il est en forme, joyeux et je pense qu’il a envie de faire un bon match contre Rennes. On sait que Terem est très apprécié par les supporters. Mais il sera peut-être encore là au 1er février. Auquel cas les adieux seront plus tard (sourire).»

La vérité est quelque peu différente. Dans sa tête, l’attaquant nigérian de 23 ans se voit déjà sur la Côte d’Azur et est plus que jamais déterminé à rejoindre le Gym. C’est la raison pour laquelle il a refusé toutes les approches de l’OM, dont celle de Pablo Longoria en face à face, qui n’a visiblement pas trouvé les mots pour le faire changer d’opinion. Alors forcément, l’ancien joueur de Courtrai, très attaché à Lorient et au staff du club breton, se pose des questions, voyant la fin du mercato d’hiver arriver à grand pas. En coulisses, Moffi espère que Lorient va rapidement trouver une solution, d’autant que Nice pousse toujours.

Une nouvelle offre du Gym dans les tuyaux

Selon nos informations, une sixième offre niçoise est en préparation. Mercredi, Florent Ghisolfi, le directeur sportif niçois dégainait une offre de 20 millions + 3 M€ de bonus pour convaincre Loïc Fery de lâcher son prolifique buteur. Une proposition balayée d’un revers de main par le boss des Merlus qui réclamait alors une trentaine de millions d’euros.

Une nouvelle offre qui devrait coller un peu plus aux exigences lorientaises est donc en gestation. De quoi faire enfin fléchir Loïc Féry ? Aussi bien du côté du club azuréen que du côté de Terem Moffi, on l’espère. Car cette situation n’arrange vraiment personne, aussi bien à Nice qu’à Lorient que du côté du n°13 lorientais…