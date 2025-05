L1 : les nommés pour le but de la saison sont sortis !

Trophée toujours très attendu en fin de saison, le titre du plus beau but de l’année nous permet toujours de nous remémorer les réalisations fantastiques qui ont fait briller la Ligue 1 pendant dix mois. Cette année, on retrouve parmi les nommés Maghnes Akliouche (Monaco), Amine Gouiri (Marseille), Esteban Lepaul (Angers), Andrey Santos (Strasbourg) et Moses Simon (Nantes).

Les deux retournés acrobatiques de Maghnes Akliouche et Amine Gouiri font figure de favoris, mais les frappes limpides de Lepaul et Santos ont également des arguments très sérieux. Alors, qui pour succéder au Brestois Kamory Doumbia, lauréat en 2024 ?