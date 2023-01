L’OGC Nice augmente son offre pour Terem Moffi !

La suite après cette publicité

Dossier Terem Moffi, épisode 7, saison 4. Ces derniers jours, l’attaquant nigérian est sur toutes les lèvres. Du moins celles de l’OGC Nice et de l’OM, au moins. Après une demi-saison réussie du côté de Lorient (12 buts en 18 matches), Terem Moffi a logiquement tapé dans l’œil de plusieurs clubs et notamment le Gym. Le club de la Côte d’Azur, qui voulait se renforcer en attaque, avait même pris une très grosse avance dans ce dossier puisque comme nous vous le révélions, le club avait déjà un accord avec le joueur depuis le 31 décembre. Ce dernier avait même pu échanger avec Didier Digard, le nouvel entraîneur des Aiglons. Mais il fallait maintenant convaincre Lorient avec une offre intéressante pour les Merlus. Et malgré plusieurs offres, Nice n’a pas encore convaincu Lorient.

Mais voilà, entre temps, l’Olympique de Marseille est arrivé dans ce dossier. Les deux hommes de la direction sportive marseillaise Pablo Longoria et Javier Ribalta ont estimé que Terem Moffi était un profil parfait pour l’OM. Et pour doubler, l’OGC Nice, l’OM a décidé d’inclure Bamba Dieng, apprécié par Lorient, dans le deal. Une manière surtout d’avoir un montage financier suffisamment solide. Mais si l’attaquant sénégalais de l’OM est prêt à rejoindre la Bretagne et qu’il s’y trouve même déjà et a passé sa visite médicale, la position de Terem Moffi n’a pas changé : il veut toujours rejoindre l’OGC Nice. Une situation handicapante pour l’OM et qui commence fortement à agacer la direction du club phocéen qui met pourtant tout en œuvre pour le faire venir, Pablo Longoria prenant lui-même les choses en main en discutant directement avec le joueur hier. Cela pourrait d’ailleurs compromettre le deal Bamba Dieng.

À lire

L’OGC Nice recrute Youssouf Ndayishimiye

Nice fait une 5e offre

Mais pour l’instant, l’OGC Nice ne parvient toujours pas à se mettre d’accord avec Lorient pour qui vendre Moffi à l’OM serait plus avantageux économiquement. Dans ce sens, la direction niçoise avait déjà commencé à travailler un plan B : Youssef En-Nesyri. L’attaquant marocain qui avait déjà son accord attendait le dénouement du dossier Moffi pour en savoir plus sur son avenir. Mais l’OGC Nice fait le forcing pour Moffi et le veut absolument. Selon nos informations, Nice a dégainé une nouvelle offre à Lorient. La cinquième depuis le début des négociations. Cette offre est plus élevée que les précédentes.

La suite après cette publicité

Selon nos indiscrétions, la nouvelle offre est de 20 millions + 3 de bonus. Le directeur sportif niçois Florent Ghisolfi était sur place aujourd’hui pour tenter de finaliser ce deal. Nice est déterminé dans ce dossier et veut absolument conclure ce deal malgré les grosses exigences de Lorient qui ne veut pas brader son meilleur attaquant. Et alors que l’OM fait du surplace dans le dossier en raison de la volonté du joueur, l’OGC Nice veut en profiter pour réaliser ce qui sera l’un des gros coups du mercato en Ligue 1.