Mercato OM : Bamba Dieng et Terem Moffi au coeur d’un incroyable deal

Sur le papier l’opération a tout du coup parfait et a de quoi faire saliver les supporters marseillais. Comme révélé par l’Equipe, le tandem Pablo Longoria et Javier Ribalta s’active en coulisse pour offrir à l’OM Terem Moffi, l’actuel deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé. L’objectif étant de recruter un attaquant susceptible d’épauler Alexis Sanchez sur le front de l’attaque olympienne.

Ragaillardi par la folie série de la bande à Igor Tudor en championnat et en coupe (8 victoires consécutives), la direction marseillaise a visiblement envie d’apporter du sang neuf en attaque, surtout après la terrible prestation de Bamba Dieng face à Rennes en Coupe de France. Sérieusement taclé par son coach, l’attaquant international sénégalais est passé totalement à côté de son match. L’idée est donc simple pour le duo marseillais : trouver un moyen de faire un montage financier efficace pour recruter Moffi en incluant Bamba Dieng dans l’opération.

L’OM propose un deal Bamba Dieng + argent contre Terem Moffi

Le n°12 de l’OM, qui a marqué durant le Mondial 2022 au Qatar et qui a été tout proche de rejoindre… Nice dans les dernières heures du mercato, est quant à lui prêt à rejoindre la Bretagne d’ici le 31 janvier. Rappelons d’ailleurs qu’il se trouvait sur les tablettes des Merlus l’été dernier, mais que le deal n’avait pu aboutir. Mais dans le football rien n’est simple et on ne peut pas dire que les planètes bénéficient d’un alignement favorable. D’une part, Loïc Fery est pour l’instant intransigeant pour son attaquant nigérian de 23 ans. Il ne souhaite qu’une offre ferme d’au moins 25 M€ et refuse d’envisager autre chose. D’autre part, le Super Eagle, qui a refusé les approches de West Ham, d’Everton et de Southampton, ne veut entendre parler que de Nice. C’est sa priorité et il ne compte pas changer d’avis pour le moment.

À 8 jours de la fin du mercato, voici donc une situation pour le moins inédite. Nice a semble-t-il toujours la main sur le dossier Moffi. Mais l’intrusion de l’Olympique de Marseille dans l’opération pourrait forcer le club azuréen à augmenter sensiblement son offre (la dernière était de 17 M€ +3 M€ de bonus) pour verrouiller la signature d’un joueur qui veut absolument venir au Gym. Quant à Bamba Dieng (22 ans), il tient déjà un accord avec Lorient pour un transfert dès cet hiver et pourrait donc bien quitter la Canebière lors de ces prochains jours après avoir songé à prolonger son bail à l’OM… Affaire à suivre.