OL : John Textor en panique avec Botafogo

John Textor et ses entraîneurs, ce sont souvent des histoires compliquées. Depuis le début de saison, chacun des clubs dont il est actionnaire (l’OL, Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek) a changé son coach. Au Brésil, Botafogo est sans entraîneur depuis le 22 février et l’éviction de Tiago Nunes. Le club de Série A brésilienne cherche son successeur et cherche absolument à ce qu’aucun nom ne fuite. Mais ces derniers jours, deux ont été évoqués dans la presse brésilienne ce qui inquiète le président.

John Textor a peur de réitéré ce qui s’était passé il y a deux ans avec Luís Castro. Le club avait laissé fuiter les informations et les Corinthians entrer dans la course. Pour attirer l’entraîneur portugais, John Textor avait dû formuler une offre plus importante et ne veut donc pas que cela se reproduise pour la recherche du nouveau coach. Botafogo vise actuellement Quique Setién, l’ancien entraîneur du Barça et Pedro Martins, entraîneur actuel d’Al Gharafa (ex d’Olympiakos). La décision devrait bientôt intervenir.