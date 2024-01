L’Eintracht Francfort fait un pas de géant pour enrôler cet indésirable du PSG !

Un choix de carrière peut souvent briser des dynamiques ou en déclencher d’autres. Sollicité par plusieurs clubs allemands et anglais à l’été 2022 après une première saison impressionnante avec Reims en Ligue 1, Hugo Ekitike avait fait le choix de poursuivre sa carrière dans l’Hexagone. Très estimé par la direction du PSG à ce moment-là, l’attaquant longiligne avait fait le choix de rejoindre le club de la capitale afin de grandir aux côtés de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Prêté dans un premier temps par le club rémois, l’attaquant de 21 ans a connu une première saison compliquée du côté de la Porte de Saint-Cloud avec seulement quatre buts et autant de passes décisives en 32 apparitions.

Raillé par les supporters parisiens, le natif de Reims a forcément connu une baisse de régime alors qu’il devait également digérer un transfert onéreux (35 millions d’euros). Cet été, l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien n’a clairement pas profité à Hugo Ekitike. De plus, les venues de Kang-in Lee, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé ont fait fondre son temps de jeu comme neige au soleil. Devenu persona non grata pour les dirigeants parisiens, Ekitike devait se résoudre à un départ cet hiver, pour le bien de sa carrière. Apparu qu’à une seule reprise cette saison, le droitier, sous contrat avec Paris jusqu’en 2027 a alors été sollicité en Bundesliga.

Hugo Ekitike a accepté de baisser son salaire pour faciliter un départ

Déjà présent il y a 18 mois, l’Eintracht Francfort était encore sur ses traces ces derniers jours. Alors qu’ils n’ont toujours pas remplacé Randal Kolo Muani, malgré l’arrivée d’Omar Marmoush afin d’anticiper cette perte, les dirigeants allemands ont logiquement observé en France pour trouver une solution. Ces dernières semaines, un accord entre la direction d’outre-Rhin et Arnaud Kalimuendo aurait d’ailleurs été acquis selon Sky Germany. Cette même source annonce aujourd’hui qu’un terrain d’entente verbal a été trouvé entre le board francfortois et Hugo Ekitike a été trouvé alors que le dossier Kalimuendo reste toujours d’actualité.

Toujours d’après nos confrères d’outre-Rhin, l’international U20 français (6 sélections) a consenti à baisser son salaire de plusieurs millions d’euros pour faciliter son arrivée à Francfort. Touchant près de sept millions d’euros bruts par année parisienne, Ekitike serait enclin à accepter des émoluments de trois millions bruts par saison en Bundesliga. Désireux de revêtir la tunique des Aigles, le buteur polyvalent a conquis les dirigeants allemands qui vont pousser pour le faire venir dans les prochains jours. Néanmoins, son arrivée n’est pas toujours garantie malgré cette grande avancée. Et même si le PSG a besoin de dégraisser son effectif, les négociations s’annoncent quand même ardue entre les deux directions. Ces dernières devraient débuter dans les prochains jours.