Rennes : Arnaud Kalimuendo aurait un accord avec un cador de Bundesliga !

Rennes est totalement passé à côté de sa première moitié de saison en Ligue 1. Auteurs d’un mercato pourtant ambitieux l’été dernier, les Bretons n’ont pas su se montrer au niveau sous la houlette de Bruno Génésio. Et alors que Julien Stéphan a été intronisé fin novembre pour remplacer le natif de Lyon, le retour de l’ancien coach de Strasbourg n’a pas été salvateur non plus. Dixièmes de Ligue 1, les coéquipiers d’Amine Gouiri ont du pain sur la planche en cette nouvelle année pour aller chercher les places européennes.

Pourtant, 2024 a bien débuté pour les Rouge et Noir. En effet, opposés à leur voisin de Guingamp ce dimanche pour le compte des 32es de finale de Coupe de France, les pensionnaires du Roazhon Park sont allés chercher leur ticket pour la suite de la compétition en s’imposant par deux buts d’écart (0-2). Et alors que l’aventure en Coupe de France continue et qu’il y aura un 16e de finale de Ligue Europa à bien négocier contre l’AC Milan, le Stade rennais aura besoin d’un effectif pléthorique pour mener à bien tous ses projets. Forcément, cela passera par un mercato d’hiver réussi. Et si les dirigeants bretons risquent de se montrer ambitieux dans le sens des arrivées, à l’image du dossier Maripan, ces derniers souhaiteront également conserver leurs meilleurs éléments.

Malgré son début de saison poussif, Arnaud Kalimuendo rentre dans cette catégorie. Recruté contre 25 millions d’euros à l’été 2022, l’ancien du PSG et du RC Lens avait réalisé une bonne première saison en Bretagne. Cette saison, sa deuxième avec le SRFC, est bien plus compliquée. Auteur de 4 petits buts en 19 rencontres toutes compétitions confondues, le natif de Suresnes est en difficulté. Pourtant, il s’est illustré cet après-midi en s’offrant un doublé contre l’En Avant Guingamp. Le début de sa renaissance à Rennes ? Selon Sky Germany, cela ne serait pas le cas.

En effet, d’après le média allemand, l’international Espoirs (28 sélections, 8 buts) aurait un accord verbal pour rejoindre l’Eintracht Francfort. En quête d’un buteur malgré l’arrivée de Marmoush pour pallier au départ tardif de Randal Kolo Muani à Paris cet été, les Aigles ont jeté leur dévolu sur Kalimuendo. Désireux de s’en aller de Rennes d’après les informations d’outre-Rhin, l’attaquant puissant n’aurait pas tardé à s’accorder sur les contours d’un contrat jusqu’en 2029 d’après les informations de Sky Germany. La publication allemande ajoute qu’il suffit à l’Eintracht de trouver un accord avec Rennes pour enrôler l’attaquant breton. Pour ce faire, un transfert sec est privilégié même si un prêt avec option d’achat pourrait être envisagé par les équipes d’Olivier Cloarec. Affaire à suivre donc…