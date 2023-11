Bruno Génésio quitte le Stade Rennais, Julien Stéphan le remplace

Deux ans après son arrivée en terres bretonnes, Bruno Génésio quitte officiellement le Stade Rennais. Fragilisé par les résultats en dents de scie du club, 13e de Ligue 1 et en quête d’un succès en championnat depuis plus d’un mois et demi, l’ancien entraîneur de l’OL a pris la décision d’écourter son aventure, alors que son contrat courait jusqu’en juin 2025. Si sa direction semblait tout de même voir en lui l’homme capable de renverser la situation ces dernières semaines, la défaite face à l’OL (1-0), dimanche dernier, a manifestement été la fausse note de trop, pour lui, et pour le club.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, le Stade Rennais a ainsi officialisé le départ de son technicien, précisant par ailleurs le retour de Julien Stéphan au club, deux ans et demi après sa démission. «Bruno Genesio quitte ses fonctions d’entraîneur général du Stade Rennais F.C. Il sera remplacé par Julien Stephan. D’un commun accord avec le Stade Rennais F.C., et pour des raisons notamment personnelles, Bruno Genesio a quitté ses fonctions. La direction du club tiendra une conférence de presse le lundi 20 novembre 2023 à 14h. À cette occasion, Julien Stephan, nommé à la tête de l’équipe première, sera présenté à la presse.»

À lire

Vidéo : les supporters rennais rendent hommage à Génésio

Julien Stéphan de retour au club

Fort de deux 4es places en Ligue 1 avec le club breton, Bruno Génésio avait laissé deviner un essoufflement vu de loin ces dernières semaines. Face aux médias, le natif de Lyon laissait transparaître une sorte de lassitude, se montrant toutefois lucide face à la situation pénible traversée par le club. Les arguments et les mesures avancées par ses dirigeants en vue du prochain mercato ne l’auraient toutefois pas convaincu selon RMC. Si ce départ au débotté intervient en pleine période de trêve internationale, la question de l’identité du nouveau pilote se posait forcément.

La suite après cette publicité

Désormais, les interrogations sont levées puisque le club a officialisé le retour de Julien Stéphan, passé par les équipes de jeunes du Stade Rennais entre 2012 et 2018, et promu entraîneur de l’effectif professionnel jusqu’à son départ en 2021. Sans club depuis la fin de son expérience contrastée à Strasbourg en janvier dernier, le fils de Guy avait plusieurs fois réitéré son souhait de retrouver un projet dans les médias. C’est désormais chose faite dans son ancien club, le Stade Rennais, avec qui il avait remporté la Coupe de France en 2019, et qu’il avait conduit pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions, en 2020.