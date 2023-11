Ligue 1 : l’OL met fin à une terrible malédiction à Rennes !

Que ce fut dur pour l’Olympique Lyonnais au Roazhon Park. En supériorité dès la 5e minute de jeu après l’expulsion de Guéla Doué, coupable d’un tacle dangereux sur Nicolas Tagliafico, les hommes de Fabio Grosso n’arrivaient pas à trouver la faille face au Stade Rennais malgré 10 tirs tentés en une heure de jeu, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 entre la lanterne rouge et le 12e du classement de la L1 avant ce match.

La délivrance venait finalement d’un coup de casque de Jake O’Brien, présent au second poteau sur le centre de Sael Kumbedi (67e). Le défenseur irlandais de 22 ans débloquait non seulement la marque pour les visiteurs mais mettaient également fin à une terrible malédiction : en effet, les Gones ont ouvert le score pour la première de la saison, et ce après 1057 minutes de jeu en championnat ! Une véritable délivrance pour les pensionnaires du Groupama Stadium…