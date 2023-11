Stade Rennais : les dessous du départ surprise de Bruno Genesio

Le Stade Rennais vit une trêve internationale bien particulière. L’avenir de Bruno Genesio semblait décidé malgré la récente défaite contre l’Olympique Lyonnais dimanche dernier. La réflexion de l’entraîneur de 57 ans était engagée mais après discussions avec Florian Maurice, le directeur sportif, et Olivier Cloarec, le président, il était convenu que ce trio poursuivrait la route ensemble. Mais durant ces dernières 24h, tout a basculé. D’après L’Equipe, Genesio est bel et bien sur le départ. Il serait remplacé par Julien Stéphan jusqu’à la fin de la saison.

Ce dernier reviendrait au club pour six mois (pour le moment), lui qui est parti en mars 2021 après un bilan épatant entre une victoire en Coupe de France en 2019 et une qualification pour la Ligue des Champions l’année suivante. Les derniers mois avaient été plus compliqués, laissant d’ailleurs le poste à Bruno Genesio. Après plus de deux ans et demi de service, l’ancien Lyonnais présente lui aussi un très bon bilan. Il possède même le meilleur pourcentage de victoires pour un entraîneur du club, et a fini deux fois 4e de Ligue 1.

Un changement d’entraîneur prévu lundi

Ces dernières semaines, il est toujours apparu lucide quant à sa situation. Il avait fait part il y a quelques mois d’une certaine lassitude. Visiblement, Genesio est toujours usé. C’est ce qui ressort au fil des discussions de la semaine entre les différents acteurs du club. On ne parle pas ici de démission, ce que ne souhaite pas le technicien, mais plutôt d’un accord à négocier avec le propriétaire François Pinault pour mettre fin à la collaboration. Genesio est encore sous contrat jusqu’en 2025.

Les contours et les modalités de cette rupture ne sont pas encore complètement dessinés, indique Ouest-France ce matin dans ses colonnes. Pour Olivier Cloarec, il s’agirait d’un coup dur. L’officialisation du changement d’entraîneur devrait intervenir lundi prochain. Stéphan serait donc sur le banc pour la réception de Reims dimanche prochain. Quid également de l’avenir de Florian Maurice ? Très proche de Genesio, le directeur sportif a vu sa relation se tendre au fil des mois avec le coach en raison d’incompréhensions mutuelles, ce que l’un et l’autre ont toujours nié. Mais forcément, le directeur sportif a ses responsabilités dans l’échec de ce début de saison raté.