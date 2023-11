Rennes : énorme retournement de situation pour Bruno Génésio, un ancien coach sur le retour !

Rennes est en grande difficulté depuis plusieurs semaines. Restant sur une défaite plus que gênante contre l’OL qui n’avait remporté aucun match cette saison, les Bretons stagnent et se sont enlisés dans le ventre mou de Ligue 1. Forcément, cette série de mauvais résultats remettait en cause la situation de Bruno Génésio sur le banc du SRFC. Se savant en danger, l’ancien coach de l’OL savait qu’il pouvait néanmoins compter sur le soutien indéfectible de sa direction comme l’indiquait Ouest-France il y a encore quelques jours.

La suite après cette publicité

De plus, le manque de solutions sur le marché et le coût excessif d’un licenciement (4 millions d’euros) avaient de quoi refroidir les ardeurs de ses quelques détracteurs. Pourtant, ce vendredi soir, L’Equipe indique qu’un changement radical de cap semble s’être effectué en Bretagne. En effet, selon nos confrères, un changement serait finalement en train de se faire en coulisses et un retour de Julien Stéphan jusqu’en fin de saison est à l’étude. Pour rappel, le fils de Guy Stéphan avait fait ses débuts en tant qu’entraîneur sur le banc breton et avait réalisé un mandat plus qu’honorable entre 2018 et 2021. Affaire à suivre donc mais les jours de Bruno Génésio semblent bien être comptés en Ille-et-Vilaine !