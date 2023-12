Rennes : rien ne va plus pour Arnaud Kalimuendo

Rennes est en souffrance cette saison en Ligue 1. Alors que les Bretons sont actuellement douzièmes dans l’élite, ces mauvais résultats ont déjà coûté la tête de Bruno Génésio sur le banc du SRFC. Moribonds contre l’OM la semaine passée, les pensionnaires du Roazhon Park se sont inclinés face à Monaco ce samedi en championnat (1-2). Une nouvelle défaite qui a provoqué l’ire de plusieurs personnes au sein du club à l’instar d’Enzo Le Fée qui a eu un discours alarmant à l’issue de la rencontre face aux Monégasques.

Deux revers de suite qui ne permettent pas à Julien Stéphan de bien lancer son retour sur le banc rennais. Alors qu’il va devoir remettre de l’ordre dans le capharnaüm breton, l’ancien coach de Strasbourg devra également redonner de la confiance à ses attaquants. Disposant pourtant d’une force de frappe impressionnante en attaque, le Stade Rennais compte 20 buts dans l’élite. Un total honorable mais qui est assez commun au sein de cette Ligue 1. Symbole de ces déceptions offensives, Arnaud Kalimuendo est dans l’impasse cette saison.

2 buts en 13 matches de Ligue 1

A l’image de plusieurs attaquants de l’élite qui sous-performent par rapport à l’an dernier, le buteur de 21 ans, recruté pour 25 M€ par le club breton il y a 18 mois, n’arrive pas à passer un cap. Alors qu’il avait inscrit 7 buts la saison passée, l’ancien Lensois, qui avait inscrit 12 buts lors de sa dernière saison avec les Sang et Or, ne compte que 2 réalisations cette saison en 13 apparitions. Un bilan famélique et qui illustre assez bien les carences offensives de Rennes. Pouvant s’appuyer sur une vitesse et un centre de gravité bas qui lui permettaient de créer des différences, le natif de Suresnes apparaît même en difficulté dans le jeu et devient de plus en plus souvent la cible des supporters bretons lassés de son manque d’efficacité.

Aligné samedi contre le club de la Principauté, Kalimuendo a été l’un des pires joueurs rennais sur la pelouse et sa sortie a coïncidé avec le regain de forme des siens (63e). A l’issue de la rencontre, Julien Stéphan a d’ailleurs constaté cette amélioration dans le jeu de son équipe sans Kalimuendo : «l’idée de départ, c’était d’avoir la mobilité de Kali pour que des appels profonds permettent de nous ouvrir des espaces. Il y a tellement eu peu de maîtrise en première mi-temps que ça n’a pas fonctionné. On s’est très vite réajusté en début de deuxième mi-temps, en faisant ce triple changement parce qu’on voyait qu’il fallait apporter autre chose. Ça nous a dynamisés en termes d’énergie.» Une chose semble désormais certaine : Arnaud Kalimuendo va vite devoir faire mieux au risque de voir sa place dans le onze rennais être menacée.