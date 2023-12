L’énorme coup de gueule d’Enzo Le Fée après la nouvelle défaite de Rennes

Six jours après s’être déjà incliné face à l’OM au Vélodrome (2-0), le Stade Rennais a enchaîné un nouveau revers ce samedi face à l’AS Monaco (2-1). Dos au mur et menés de deux buts jusqu’à la 85e minute, les Bretons ont finalement réduit l’écart grâce à Bourigeaud sur penalty (90e). Mais insuffisant, au terme d’une rencontre où les joueurs de Julien Stéphan auront cruellement manqué de caractère. Interrogé au micro de Prime Video après la rencontre, Enzo Le Fée s’est fendu d’un nouveau de gueule pour exprimer sa frustration au vu de la répétition des évènements.

«De la frustration et de la colère ? Oui. Les mots ne sont pas faciles. Chaque week-end on se dit qu’on va réagir et c’est la même chose. Il ne faut pas baisser les bras car la saison est encore longue, a tempéré l’ancien Lorientais dans un premier temps. On n’est pas là où on voulait être mais on est là où on doit être. Si tout est fini, on se dit qu’on continue la saison comme ça et on va couler. Mais on a tous envie de gagner des matchs, et que la victoire ne devienne pas inhabituelle. On doit jamais prendre ce deuxième but. Je pense qu’il nous manque du caractère car on n’en a pas assez. Même sur le match en général, on doit porter nos c.uilles pour aller chercher le ballon. On doit retrouver cet esprit de gagnant. » Le message est sans doute passé.