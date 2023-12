Ligue 1 : la grosse opération de Monaco à Rennes

Match entre deux équipes aux ambitions affichées en début de saison mais en manque de confiance en ce moment. Le Stade Rennais devait se rattraper de son non-match à Marseille le week-end dernier à l’occasion de la réception de l’AS Monaco. Julien Stéphan opérait trois changements dans son onze de départ avec les titularisations d’Omari dans ce 3-4-3, Blas et Kalimuendo. En l’absence de Matic, Le Fée évoluait un cran plus bas aux côtés de Santamaria. Adi Hütter penchait pour le même système avec deux entrants dans l’équipe par rapport au succès contre Montpellier. Fofana et Salisu, pour son premier match de la saison après une longue blessure, débutaient.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 30 15 11 9 3 3 31 20 12 Rennes 15 15 -1 3 6 6 20 21

Le bel hommage du Roazhon Park à Michel le Milinaire, ancien entraîneur du club entre 1992 et 1995 et légende du Stade Lavallois, décédé la semaine dernière, a peut-être rendu fébrile les vingt-deux acteurs. Le rythme commençait très doucement, à peine secoué par cette intervention très musclée de Camara sur Truffert (12e). L’ASM tenait le cuir sans parvenir à en faire quelque chose, pendant que les Bretons s’essayaient de loin la plupart du temps, sans jamais réussir à cadrer (10e, 25e). Les rares initiatives ne suffisaient pas pour percer des blocs bien en place. Même la dernière tentative de Fofana (40e), cadrée celle-là, ne donnait rien.

Rennes toujours à la peine

Toujours aussi inoffensifs devant, à l’image d’un Kalimuendo esseulé devant et complètement déconnecté de ses partenaires (3 passes à la pause seulement), les Rennais semblaient revivre les mêmes scénarii des dernières semaines. L’affaire se compliquait même au retour des vestiaires puisque sur ce centre de Jakobs côté gauche, Balogun profitait d’un contre favorable pour se retourner et décaler intelligemment Vanderson à sa droite, qui battait Mandanda d’un tir croisé (0-1, 51e). Cette ouverture du score semblait finalement assez logique car même si la domination monégasque n’était pas nette, les visiteurs affichaient une meilleure maîtrise des éléments.

Rennes a tenté de réagir. De loin, Santamaria a même cadré le premier tir de son équipe depuis un match et demi (55e), alors que Kalimuendo sortait sous les sifflets (63e). Le triple changement de Stéphan (Nagida, Yildirim, Terrier) ne sortait pas vraiment son équipe de la torpeur. Les cartons distribués à la défense asémiste en revanche faisaient effet. Vanderson laissait même ses partenaires à dix (74e). Les Bretons en profitaient enfin pour être dangereux. Minamino effectuait un retour décisif (78e), tout comme Köhn sur sa ligne pour repousser la tête de Theate (79e). Ça n’était toujours pas assez.

Un dernier quart d’heure un peu fou

Problème, le manque de réalisme des Rennais intervenait dans les deux surfaces. En deux passes et sans aucune opposition de la défense, Fofana s’enfonçait comme dans du beurre pour doubler la mise (0-2, 85e). Le sort de cette rencontre semblait être scellé sauf que le capitaine monégasque commettait dans la foulée une faute très évitable dans la surface. Bourigeaud donnait une lueur d’espoir aux siens en prenant Köhn à contre-pied (1-2, 89e). Le portier suisse sortait tout de même le grand jeu dans les arrêts de jeu, d’abord en captant cette tête de Gouiri (90e+1) et surtout avec cette horizontale sur ce tir canon de Nagida (90e+2). Deux gestes ô combien précieux puisqu’ils permettent à l’ASM de l’emporter et de reprendre la 2e place, trois points derrière le PSG.