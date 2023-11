Rennes dévoile les raisons du départ de Bruno Genesio

Bruno Genesio et le Stade Rennais, c’est terminé. Remplacé par Julien Stéphan, le Lyonnais a fini par être lassé du contexte breton et de l’éloignement de sa famille en plus d’une crise de résultats sportifs (13e du classement de Ligue 1). D’ailleurs, le président du SRFC Olivier Cloarec a confirmé que ce dernier point était l’une des raisons du départ de Genesio.

«On avait besoin d’avoir du temps pour prendre les meilleures décisions pour l’avenir du Stade rennais. Nous avons officialisé le départ de Bruno Genesio d’un commun accord. Ce départ est lié à des raisons personnelles. Il y avait aussi une forme d’usure par rapport au métier. Je tiens à saluer le travail de Bruno et son équipe pour les résultats», a-t-il confié conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport.

Cependant, si Genesio est parti, c’est parce qu’il n’aurait également pas reçu les assurances nécessaires avant d’attaquer la dernière partie de l’année 2023. L’ex-coach rennais souhaitait par exemple intégrer l’ancien milieu Samir Nasri dans son staff. Refusé. Alors qu’il avait convenu avec le SRFC de continuer, Genesio a finalement senti le vent tourner en coulisses, car même Florian Maurice, l’homme qui l’a fait venir à Rennes, est sur le départ. Mais face aux caméras, Olivier Cloarec a préféré insister sur l’usure de son désormais ex-coach.

« Il n’y avait pas d’incompréhension comme j’ai pu le lire. Il y a un certain nombre de paramètres liés à des raisons personnelles. Il y a aussi une forme d’usure. Bruno était présent en club depuis 32 ans. C’est un métier très dur, la pression est constante. Je pense que les batteries n’étaient pas suffisamment chargées. Les conditions n’étaient pas réunies. La décision de ne pas poursuivre s’est faite d’un commun accord entre le club, Bruno et moi. C’est une décision lourde de conséquences pour le club et pour lui-même. C’est quelqu’un d’investi dans son métier. Pour poursuivre, il fallait être définitivement convaincu. Il faut avancer, l’institution est plus importante. » À Julien Stéphan de jouer désormais.