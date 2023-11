Rennes : Olivier Cloarec confirme le possible départ de Florian Maurice

Son absence en dit long. Alors que le Stade Rennais présente officiellement Julien Stéphan cet après-midi, le directeur sportif du club breton n’est pas assis aux côtés du nouvel entraîneur du SRFC. De quoi donner du poids aux rumeurs l’annonçant lui aussi sur le départ. D’ailleurs, le président des Rouge et Noir Olivier Cloarec a confirmé que l’avenir de Maurice est en suspens.

« On est en train d’échanger de manière très régulière. Il est en réflexion, il ne veut pas faire les choses à moitié. Comme pour Bruno, on prend le temps qu’il faut pour prendre les meilleures décisions. (…) S’il n’est pas présent aujourd’hui, c’est peut-être qu’il se dirige vers un départ. Des soubresauts, on n’en est jamais à l’abri. Me concernant, je suis président du Stade Rennais. Je suis quelqu’un de très humain. Je fais la part des choses entre les sentiments et les responsabilités », a-t-il confié en conférence de presse.