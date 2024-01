AS Monaco : Guillermo Maripán veut filer à Rennes

Cadre de l’AS Monaco depuis son arrivée en provenance d’Alavés en 2019, Guillermo Maripán pourrait bientôt quitter le Rocher. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international chilien de 29 ans (47 sélections), qui n’a jamais été épargné par les blessures, attise en effet les convoitises durant ce mercato hivernal. Alors que nous vous révélions dernièrement un intérêt du Stade Rennais et un prix de départ fixé à 10 millions d’euros par les dirigeants asémistes, d’autres informations nous sont parvenues.

La suite après cette publicité

Ainsi, le solide défenseur (1m93, 80 kg) de l’ASM, qui rêvait initialement de Premier League, a été convaincu par le discours de Florian Maurice et Julien Stéphan, jeudi dernier, et souhaite s’engager avec le club breton. Maripan est la priorité des Rouge et Noir pour stabiliser une défense plus que prometteuse mais qui manque cruellement d’expérience. Pour autant et toujours selon nos indiscrétions, le club de la Principauté hésite désormais à vendre son protégé. Les nombreux départs à la CAN notamment au niveau de la défense monégasque ne peuvent pas être comblés avec le seul Thilo Kehrer. C’est la raison pour laquelle Lilian Brassier est en discussion avec le club de la Principauté… A suivre.