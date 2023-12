Monaco fixe le prix de Guillermo Maripán !

Cadre de l’AS Monaco depuis son arrivée en provenance d’Alavés en 2019, Guillermo Maripán n’a pas été épargné par les blessures, si bien qu’il n’a pas terminé une seule saison à plus de 28 matches. Moins blessé cette saison, l’international chilien de 29 ans (47 sélections) n’incarne pas l’avenir pour la direction de l’actuel troisième du championnat, qui a déjà commencé à remodeler sa défense depuis l’été dernier et qui pourrait encore le faire cet hiver avec l’arrivée possible de Lilian Brassier.

Dès lors, le club de la Principauté ne serait pas contre un départ de Maripán, d’autant que le Stade Rennais a clairement montré son intérêt pour l’expérimenté défenseur chilien qui, de son côté, n’a pas du tout envie de quitter le Rocher. Le club breton, qui voit en Maripán un défenseur capable de stabiliser sa très jeune arrière-garde, a pris contact avec Monaco pour connaître les modalités de l’opération. Selon nos informations, l’ASM a fixé à 10 M€ le prix de son solide défenseur (1m93, 80 kg), sous contrat jusqu’en juin 2025. Reste à savoir si le Stade Rennais sera réceptif à ce montant.