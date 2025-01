La nouvelle piste de luxe du Real Madrid pour remplacer Toni Kroos

Tout va pour le mieux du côté de Madrid en ce moment. Après quelques doutes sur la première partie de saison et des résultats parfois mitigés qui ont valu des critiques à Carlo Ancelotti, tout semble oublié et le Real Madrid a bien terminé l’année 2024, en plus d’avoir lancé son 2025 avec une victoire à Valence. Avec deux titres dans la besace déjà - la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale - les Merengues peuvent déjà ajouter un troisième trophée à leur saison 2024/2025 avec cette Supercoupe d’Espagne qui démarre pour eux ce jeudi avec la demi contre Majorque.

Pour autant, l’effectif semble avoir quelques lacunes, dans l’entrejeu notamment, où le départ de Toni Kroos n’a toujours pas été couvert. De plus, Luka Modric vit possiblement ses derniers mois à Madrid, alors qu’Aurélien Tchouameni est toujours critiqué. Autant dire qu’il faudra du renfort au milieu l’été prochain, et plusieurs noms sont déjà sortis, comme Rodri (Manchester City) ainsi que son compatriote Martin Zubimendi (Real Sociedad).

Un plan B de luxe

Pour l’instant, c’est Zubimendi qui semble être le grand favori de la direction, et c’est en plus une option plutôt réaliste. Mais voilà que les Merengues ont un plan B comme l’explique AS. C’est Ederson, le milieu de terrain de l’Atalanta, que les Madrilènes ont déjà affronté deux fois cette saison. En décembre, lors de la confrontation de Ligue des Champions, le Brésilien de 25 ans avait d’ailleurs été particulièrement bon.

Le joueur est sous contrat jusqu’en 2027, et selon les estimations de la direction madrilène, son transfert pourrait se boucler pour une somme similaire à ce que coûterait Martin Zubimendi, à savoir 60 millions d’euros. D’autres clubs sont aussi sur le coup, dont les deux clubs de Manchester ainsi que les voisins de l’Atlético. Affaire à suivre…