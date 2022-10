PSG-Benfica | Streaming : comment regarder le match en direct

L'envie d'affirmer sa suprématie. Voilà le sentiment qui devrait habiter le Paris Saint-Germain ce mardi, à 21 heures, au moment de recevoir le Benfica pour le compte de la 4ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une compétition que la propriété des Qataris aspire à remporter depuis 2011 et pour laquelle il faudra déjà sortir des poules en première position, pour se placer d'emblée dans un petit matelas avant les phases à élimination directe.

La suite après cette publicité

Fort de ses deux premières victoires contre la Juventus (2-1) et en Israël face au Maccabi Haifa (3-1), le club de la capitale française s'est présenté avec le plein de confiance dans la capitale portugaise la semaine dernière. Sauf que le SLB a, lui aussi, de sacrés arguments, et restait également sur deux victoires lors de ses deux premières sorties en C1. Le choc entre Paris et Benfica a donc accouché d'un match nul (1-1) à l'Estadio da Luz, le tout dans des circonstances frustrantes (but contre son camp de Danilo Pereira) alors que les Parisiens menaient au score.

Pour cette affiche de prestige sur la scène européenne, le PSG aura à cœur d'aligner un sixième succès de rang à la maison dans cette compétition. D'autant plus que la première place du groupe H est en jeu, et donc l'avenir du Paris SG en Europe. Toujours invaincu cette année, la formation tricolore espère aussi se reprendre directement après avoir buté à Reims (0-0) en Ligue 1 samedi. Christophe Galtier devra en revanche faire sans Lionel Messi, touché au mollet et forfait, alors que Renato Sanches ne retrouvera pas son club formateur puisqu'il reprendra l'entraînement en fin de semaine. Neymar et Kylian Mbappé seront eux prêts à mettre le feu à l'enceinte francilienne.

En face, le Benfica est, lui aussi, toujours invaincu toutes compétitions confondues. Sous la houlette de Roger Schmidt, les Águias ont inscrit pas moins de 28 buts (pour seulement 7 encaissés) en l'espace de 12 rencontres jouées. Gonflé à bloc après leur carton du week-end en Liga Portual Bwin contre Rio Ave (4-2), João Mário, Rafa, Gonçalo Ramos, Nicolas Otamendi, Julian Draxler et leurs partenaires ont bien l'intention de prouver, à Paris, qu'ils peuvent jouer les trouble-fêtes dans cette coupe aux grandes oreilles. Malgré l'absence de David Neres, touché musculairement, cette équipe du Benfica a de la ressource et du talent. Le PSG est prévenu.

Regarder le match de foot PSG-Benfica en streaming

Et comme vous en avez l'habitude depuis plusieurs années maintenant, il va falloir, une fois de plus, continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus, RMC Sport ou sur beIN SPORTS. Depuis le début de la saison, vous avez l'embarras du choix pour suivre le match, il faudra donc suivre la rencontre opposant le PSG au Benfica sur C+ ou sur RMC Sport 1 ce mardi soir à 21h. Spectacle garanti au Parc des Princes pour cette rencontre déjà décisive pour la suite de la saison de ce PSG galactique présidé par Nasser Al-Khelaïfi, et secondé par Luis Campos.

Si vous n'avez pas Canal+ et que votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de cette troisième journée de la phase de poules de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce match ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou 5 G.

Votre abonnement, que vous pouvez prendre avec ou sans engagement, sera actif immédiatement et vous bénéficierez en plus d'un accès total à BeIN SPORTS comme cela, vous pourrez regarder 100 % de la Ligue des Champions toute la saison, de quoi profiter également des autres chocs de la semaine avec notamment Inter Milan-FC Barcelone, Chelsea-Milan, Séville FC-Borussia Dortmund ou encore Real Madrid-Shakhtar Donetsk.

Comment regarder le streaming PSG-Benfica ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce PSG-Benfica directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. Un choc européen qui sera arbitré par Michael Oliver. L'arbitre anglais de 37 ans a déjà plus de 20 matchs de Ligue des champions et reste une valeur sûre de Premier League.

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match PSG-Benfica.