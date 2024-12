Le Real Madrid prépare déjà 3 départs

Le mois de janvier va être plutôt calme pour les cadors de Liga. Le FC Barcelone n’a pas les moyens de se renforcer et doit d’abord régler le cas Dani Olmo, alors que l’Atlético de Madrid n’a a priori pas besoin de recruter. Et le Real Madrid alors ? Et bien les Merengues eux ont les moyens, et ont aussi certains besoins. Mais la direction semble ne pas avoir l’intention de faire venir de nouvelles têtes cet hiver, notamment parce que l’apparition de Raul Asencio a couvert les nombreuses absences en défense…

Les efforts des dirigeants se concentrent plutôt sur l’été prochain, avec Trent Alexander-Arnold comme cible numéro 1, lui qui sera libre de tout contrat, et d’autres potentielles recrues comme Alphonso Davies (Bayern) ou Martin Zubimendi (Real Sociedad) qui pourraient venir compléter l’effectif, qui devrait en plus être mené par un nouvel entraîneur. En revanche, le club travaille sur des départs et devrait, dans les prochaines semaines, prendre des décisions quant à l’avenir de trois joueurs de l’équipe première en fin de contrat comme l’explique AS.

Pérez a des doutes avec Modric

Le premier, c’est Jesus Vallejo. Le défenseur central a, une saison encore, une participation totalement anecdotique et n’a joué que 10 minutes cette saison sous la tunique merengue. Pour lui, il n’y a pas trop de doutes : le Real Madrid n’a aucune intention de le conserver et il quittera donc le Bernabéu en juin. Vient ensuite le cas Lucas Vazquez, assez important cette saison suite à l’absence de Dani Carvajal, mais qui risque d’être relégué très loin dans la hiérarchie une fois que son compatriote sera revenu et qu’Alexander-Arnold débarquera en terres madrilènes. La direction l’apprécie et voudrait le conserver, mais tout dépendra aussi de la volonté du principal concerné.

Quant à Luka Modric, là aussi, c’est le joueur qui décidera. Le Real Madrid respecte son taulier et ne lui mettra aucune pression, et c’est le Croate qui choisira s’il souhaite signer un nouveau contrat, ou s’il préfère tenter de nouvelles aventures loin de la capitale espagnole. Relevo indique tout de même que Florentino Pérez, qui adore l’homme et le joueur, n’est cependant pas totalement serein lorsqu’il est titulaire et préfère qu’Ancelotti l’utilise en sortie de banc pour les deuxièmes périodes. La balle est dans le camp de Modric…