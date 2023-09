Sénégal-Algérie : la grosse colère de Sadio Mané

La suite après cette publicité

Hier, le Sénégal et l’Algérie ont croisé le fer lors d’un match amical. Une rencontre remportée 1 à 0 par les Fennecs suite à un but de Farès Chaïbi à la 64e minute. Et cette défaite a eu visiblement un goût amer pour Sadio Mané (31 ans).

Après la rencontre, le joueur d’Al-Nassr était très énervé. L’ancien du Bayern Munich, dont le visage était fermé, a d’ailleurs repoussé le micro tendu par un journaliste algérien à la sortie du terrain. Il s’est ensuite calmé par la suite puisqu’il s’est arrêté en zone mixte pour répondre à la presse.