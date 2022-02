Coupe du Roi : le Betis surclasse la Real Sociedad et file en demie

Tombeuse de l'Atlético de Madrid au tour précédent, la Real Sociedad espérait franchir l'obstacle Betis pour se hisser dans le dernier carré de la Coupe du Roi, aux côtés du Rayo Vallecano et du FC Valence. Mais les vainqueurs du derby de Séville en huitième de finale - marqué par des heurts et un report du match - ne l'entendaient pas de cette oreille. À la Reale Arena de Saint-Sébastien, les visiteurs ont brillé et surclassé le contingent basque.

Le 4-2-3-1 betico, emmené par Nabil Fekir et Youssouf Sabaly, avait pris les devants dès la 12e minute grâce à Juanmi. 12 fois buteurs en Liga, 2 fois en Ligue Europa, l'attaquant espagnol inscrivait son premier but en coupe cette saison. Il s'offrait même un doublé au retour des vestiaires, profitant d'un service d'Alex Moreno (0-2, 57e). Sur penalty, suite à une faute de main de Zaldua dans sa surface, Willian José portait le score à 3-0 (83e), avant qu'Aitor Ruibal ne parachève le festival andalou en fin de match (0-4, 87e). Troisième de Liga, engagé en barrages de Ligue Europa, le Betis rejoint le dernier carré de la Coupe du Roi.