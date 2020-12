LdC : la guerre continue entre Guardiola et Conceiçao

Si la rivalité entre le FC Porto et Manchester City ne date pas d’hier, de vives tensions ont éclaté devant les micros mardi soir ainsi que dans une newsletter affiliée au FC Porto ce mercredi. Au cours d’une rencontre qui n’a pas trouvé de vainqueur, Sergio Conceiçao et Pep Guardiola ont à l’instar du match aller, rapidement ouvert les hostilités sur le bord du terrain, avant d'en remettre une couche à l'issue de la rencontre. Si on pensait que ces dernières allaient suffire, il en a été tout autre. À l’issue du match aller, l’entraîneur de l’équipe portugaise n’avait pas mâché ses mots à l’encontre de son homologue. «J'ai beaucoup à apprendre de Pep Guardiola, dans la façon dont il fait pression sur les arbitres et parle aux joueurs adverses. Il a parlé de notre pays avec des mots horribles. L'attitude de Pep Guardiola était extrêmement désagréable.» Depuis, quelques semaines sont passées, mais rien n’a changé.

Interrogé par la presse sur le match nul concédé à Porto et sur la tactique très défensive des locaux, Guardiola a brièvement répondu : «demandez à leur entraineur.» Une phrase qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. L’ancien entraîneur du FC Nantes en a une nouvelle fois profité pour en remettre une couche et piquer à nouveau l’entraîneur des Citizens. «Je serais aussi déçu à sa place si je ne pouvais pas gagner avec l'équipe et le budget qu’ils ont. Ils ont été incapables de gagner face à équipe qui a dix fois moins de budget.» Mais une fois encore, le club portugais a récidivé dans cette fameuse newsletter. « Il aurait dû y avoir un carton rouge donné à Fernandinho qui, malgré ses 35 ans, est un exemple clair que l’argent compte beaucoup dans le football, mais il n’achète ni la classe ni le fair-play.» La guerre des piques est désormais plus que lancée entre ces deux protagonistes.