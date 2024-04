Les likes polémiques d’Alejandro Garnacho

Le vestiaire de Manchester United est en train d’exploser. Hier, face à Bournemouth, les Red Devils n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (2-2) et la Ligue des Champions s’éloigne. Les choix d’Erik ten Hag sont encore remis en question, avec notamment la sortie d’Alejandro Garnacho en cours de match, alors qu’il était considéré comme un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Après la rencontre, le technicien néerlandais s’est d’ailleurs expliqué sur la sortie du joueur de 19 ans, en insinuant que Garnacho ne travaillait pas assez dur.

Ce qui n’a pas plu au fan célèbre de MU, Mark Goldbridge. «Ten Hag a subtilement blâmé Garnacho lors de la conférence de presse d’après-match… ce n’est pas une bonne idée de mettre sous le bus un jeune de 19 ans qui s’est montré à la hauteur cette saison. Mais encore une fois, il a manifestement peur de contrarier les plus gros salaires (…) Garnacho a été l’un de nos meilleurs joueurs cette saison. La première mi-temps a été médiocre, mais le sortir à la mi-temps et l’accuser d’être le problème est une blague. Beaucoup ont fait bien pire semaine après semaine et sont toujours là», a notamment écrit Mark Goldbridge sur X dans deux posts distincts, tous les deux likés par l’ailier argentin, ne manquant pas de faire polémique outre-Manche. Depuis, Garnacho a enlevé ses likes.