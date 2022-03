Tottenham : Hugo Lloris raconte l'arrivée d'Antonio Conte

Après avoir renouvelé son contrat jusqu'en juin 2023, le gardien de but français Hugo Lloris est confirmé comme l'un des cadres importants de Tottenham, actuellement 5e de Premier League et à seulement trois points du top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions. Dans un entretien accordé à Europe 1, le champion du monde 2018 est revenu sur sa prolongation et l'arrivée de son nouvel entraîneur Antonio Conte sur le banc des Spurs.

La suite après cette publicité

«J'ai prolongé il y a un mois et demi, dans une certaine logique, dans la continuité. Les choses se sont faites assez rapidement avec les dirigeants, avec beaucoup de respect et de considération. Ca fait deux ans et demi qu'on connaît des hauts et des bas, de l'irrégularité en termes de résultats. Mais depuis l'arrivée de Conte, on sent une réelle progression. On a la sensation qu'on est en train de franchir un palier. Je pense qu'on sera prêts pour aller chercher les places européennes.»