Real Madrid : la première d’Endrick fait déjà jaser

Cet été, le Real Madrid a voulu injecter du sang neuf au sein de son effectif. Un an après le départ de Karim Benzema pour l’Arabie saoudite, les Merengues ont accueilli Kylian Mbappé (25 ans). Le Français aura pour mission de mener l’attaque madrilène. Mais il devra composer avec la concurrence, incarnée notamment par le jeune Endrick. Recruté le 15 décembre 2022 pour 70 millions d’euros (bonus compris), le Brésilien a dû attendre sa majorité pour rejoindre son nouveau club. Cela est chose faite depuis le 21 juillet.

Âgé de 18 ans, l’ancien de Palmeiras a pu faire ses premiers pas officiels dans la capitale espagnole. Le 27 juillet, il a été présenté à la presse et aux supporters de la Casa Blanca. L’occasion pour lui d’évoquer ses grandes ambitions et son impatience de jouer pour le meilleur club du monde. Impressionnant lors de ses premiers entraînements à Madrid, Endrick était forcément attendu lors des amicaux organisés lors de la tournée estivale aux Etats-Unis. Il a ainsi pu disputer ses premières minutes dans la nuit de mercredi à jeudi à l’occasion du match amical face à l’AC Milan à Chicago.

Une première attendue

Si les Merengues se sont inclinés 1 à 0, ce qui restera anecdotique, tous les regards ou presque étaient braqués sur le natif de Taguatinga. Titulaire, il a disputé 45 minutes. Ce qui était prévu avec le staff. Mais les débuts du Brésilien n’ont pas été sensationnels. Il a ainsi touché 13 ballons et n’a tenté aucun tir. Forcément, la presse ibérique attendait un peu mieux à l’image de Relevo. «C’étaient les débuts d’Endrick : 45 minutes, zéro opportunité et discours d’Ancelotti. (…) Le Brésilien a fait ses débuts avec l’équipe madrilène à Chicago contre Milan. Il a joué 45 minutes et n’a eu aucune occasion claire de marquer.»

Relevo a ajouté : «durant les 15 premières minutes, l’attaquant a essayé de se rendre visible à tout moment, mais parfois il courait sans but. (…) Ce désir de courir et de jouer conduit également Endrick à commettre quelques fautes. A la 30ème minute, il y a eu une pause fraîcheur. Et la première chose qu’Endrick a faite lorsqu’il a approché le groupe a été de parler à Ancelotti et de lui parler d’une situation de jeu. Il lui parlait de sa position et de celle de ses coéquipiers, faisait des gestes et écoutait attentivement ce que lui disait l’entraîneur italien. (…) Endrick a commencé son aventure au Real Madrid sans but mais avec l’envie de conquérir le monde.»

Il a logiquement besoin de temps pour s’adapter

Marca va dans le même sens et explique qu’Ancelotti a demandé au joueur d’attaquer et jouer ses un contre un. La publication ibérique a évoqué la puissance et la vitesse du jeune homme qui doit faire plus d’efforts et paraissait parfois impuissant. De son côté, AS a écrit : «premier duel du Brésilien avec Madrid, sans grande chance. Il n’a réussi aucun tir, même s’il s’est beaucoup battu et, surtout, il a laissé des tentatives de passes très dangereuses qui n’ont pas abouti d’un cheveu. Il a montré qu’il n’était pas qu’un buteur. Il a laissé un ballon à Brahim qui a failli finir sur le score de 0-1.»

Questionné au sujet de son n°16 après la rencontre, le Mister a été clair : «nous nous sommes battus, nous avons fait de bonnes choses. Le premier match, avec beaucoup de jeunes, l’important c’était de reprendre la compétition. (…) Il faut que les nouveaux s’adaptent, mais on ne peut pas imaginer qu’ Endrick ou Mbappé s’adaptent en cinq jours.» Puis, il a ajouté : «il est difficile de tirer une conclusion. Ce que je vois, c’est qu’il (Endrick) a quelque chose de spécial. Il peut atteindre la vitesse maximale dans très peu d’espace, il est très habile dans le démarquage, ce sont des qualités qu’il a. En ce sens, c’est un talent. Il est rare de voir un joueur avec ces caractéristiques.» Le baptême du feu d’Endrick est globalement mitigé mais le Brésilien aura l’opportunité de montrer un meilleur visage le 4 août lors de son premier Clasico face au Barça.