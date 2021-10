Vitorino Hilton a refusé une offre d'un club de Ligue 1

Malgré sa retraite à la fin de la saison passée, Vitorino Hilton a du mal à quitter le monde du football, et il le fait remarquer depuis quelques semaines. Alors qu'il avait annoncé vouloir retrouver un club, l'ancien défenseur central de Montpellier a avoué avoir reçu plusieurs offres de contrat au micro de France Bleu Hérault, notamment de la part de son ancien entraîneur Michel Der Zakarian, aujourd'hui au Stade Brestois : « pas mal du Brésil, mais aussi en France et même en Ligue 1, avec un ancien coach du MHSC (rires). »

A 43 ans, le Brésilien a donné plus de précisions sur son envie de retrouver les terrains : « Ça peut être en tant qu'entraîneur, joueur, on ne sait pas. L'envie de jouer a toujours existé. [...] Quand je commente les matches (pour Prime Video Sport, ndlr) et que je suis au bord de la pelouse, ça me manque beaucoup. [...] Mon épouse était très contente quand j'ai mis un terme à ma carrière, parce qu'elle savait que je serais plus souvent à la maison. Mais ces derniers temps, elle me pousse à trouver quelque chose, elle n'en peut plus de moi (rires). Je ne peux pas m'arrêter, c'est plus fort que moi. Je suis actif toute la journée. Je me lève à 5h30 ou 6 heures du matin et je suis non-stop jusqu'à 23 heures. »