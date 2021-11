La Juventus commence sérieusement à douter d'Adrien Rabiot

La suite après cette publicité

«Inutile de parler de potentiel. Adrien doit faire beaucoup plus, c'est aussi simple que cela.» Il y a quelques jours, en conférence de presse, Massimiliano Allegri s'est montré très clair au sujet d'Adrien Rabiot (26 ans). Ce n'est d'ailleurs pas la première fois de la saison que le technicien italien de la Juventus se montre dur envers son milieu de terrain face aux médias. À juste titre sans doute, le coach transalpin considère que l'international tricolore - 0 but et 1 passe décisive seulement en Serie A cette saison - peut faire beaucoup mieux.

Et aujourd'hui, dans les colonnes de Tuttosport, on apprend que c'est le club dans son ensemble qui commence sérieusement à douter du niveau de l'ancien Parisien, arrivé libre à l'été 2019. Si tous sont unanimes sur le potentiel du gaucher, ses errances sur le pré, jugées trop régulières, agacent. Sa nonchalance et sa tendance à trop latéraliser le jeu chagrinent les observateurs. D'autant que le natif de Saint-Maurice est l'un des éléments les mieux payés du vestiaire bianconero, avec un salaire annuel avoisinant les 7 M€ par an.

Pas de prolongation, pourquoi pas un départ

Et alors que le mercato d'hiver approche à grands pas, le journal italien nous explique que le Français aux 22 sélections est loin d'être considéré comme intransférable par sa direction. Mieux, on lit qu'une prolongation n'est absolument pas dans les tuyaux dans l'esprit des décideurs piémontais, lassés d'attendre son explosion définitive. Alors que son contrat expire en juin 2023, le message semble clair : soit il part lors d'un des deux prochains mercatos, soit il quittera l'Allianz Stadium libre à l'issue de son bail.

On découvre aussi que son profil séduit toujours en Premier League, où il avait notamment été annoncé du coté d'Everton ou Arsenal par le passé. Tuttosport explique que le nouveau riche Newcastle, à la recherche de noms clinquants pour initier son nouveau projet, pourrait être tenté par son profil. Adrien Rabiot joue donc visiblement son avenir en club dans les prochains mois. Avec la Coupe du Monde 2022 au Qatar en toile de fond, il ne devra pas se tromper.