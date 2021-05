Le groupe de l'OM contre Angers

Après avoir mis au placard certains éléments cette semaine comme Cuisance, Germain, Khaoui et Rocchia, Jorge Sampaoli a convoqué un groupe de 21 joueurs pour évoluer contre Angers ce dimanche (à suivre en live commenté sur notre site) avec objectif assumé de viser la 5e place de Ligue 1.

Le technicien argentin fait appel à Sakai, Nagatomo et Thauvin, eux aussi en fin de contrat et dont l'avenir se situe ailleurs qu'à l'OM, comme les quatre cas évoqués plus haut. Il y a également une nouvelle tête dans ce groupe avec la première apparition chez les pros du milieu Paolo Sciortino.

Le groupe marseillais :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu - Balerdi, Amavi, Lirola, Alvaro, Nagatomo, Sakai, Caleta-Car, Perrin - Kamara, Ntcham, Rongier, Sciortino - Henrique, Dieng, Payet, Thauvin, Benedetto, Milik