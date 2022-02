CdF : Versailles s'impose aux tirs au but à Bergerac et file en demies

Ce mercredi, les deux petits poucets de cette Coupe de France 2022 s'affrontaient pour décrocher un billet en demi-finale. Pour ce quart de finale atypique, Bergerac Périgord (N2) recevait le FC Versailles 78 (N2). Les Versaillais en blanc alignaient un 3-4-1-2, avec le héros du 8e de finale face à Toulouse Kapitbafan Djoco en attaque. En face, la formation bergeracoise, qui évoluait en bleu, débutait la rencontre en 4-1-4-1 avec dans la cage Pierre Laborde-Turon, qui n'avait encaissé aucun but dans le jeu depuis le début de l'épopée de son équipe. C'était Versailles qui mettait fin à cette invincibilité, grâce à une frappe enroulée du milieu de terrain Inza Diarassouba (0-1, 14e). Malgré quelques tentatives des Périgourdins, les joueurs des Yvelines étaient proches de faire le break avant la mi-temps mais Laborde-Turon remportait son face à face avec Diego Michel (38e).

En seconde période, les deux formations de National 2 se livraient un match très engagé, un peu trop au goût de Jérôme Brissard l'arbitre de la rencontre, qui expulsait à dix minutes de la fin l'attaquant versaillais Christopher Ibayi, rentré quelques instants auparavant (79e). Cette expulsion réveillait les 6.000 spectateurs du stade Francis-Rongiéras de Périgueux. Les Bergeracois égalisaient finalement en toute fin de match grâce à une frappe croisée d'Axel Tressens (1-1, 90e). Les deux équipes devaient alors se départager aux tirs au but, et c'était Versailles qui s'imposait 5 à 4 lors de cette séance, après un tir sur le poteau du défenseur central des locaux Kévin Mingoua. Les Versaillais connaîtront leur adversaire en demi-finale en fin de soirée, puisque le tirage au sort sera effectué par Didier Deschamps et Guy Stephan, après le quart de finale de ce mercredi soir entre Nice et Marseille (21h15).