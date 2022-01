CdF : Versailles s'offre un exploit contre Toulouse, Amiens dompte Nancy

Après Nantes hier soir, deux nouveaux tickets pour les quarts de finale de la Coupe de France ont été offerts. Choc entre pensionnaires de Ligue 2, le match entre l'AS Nancy-Lorraine et l'Amiens SC a vite tourné à l'avantage des Picards. Ancien élément du club lorrain, Arnaud Lusamba a ouvert le score (15e) avant que Toluwalase Arokodare (38e) double la mise. Conservant cet avantage de 2-0, Amiens passe au tour suivant.

La suite après cette publicité

Leader de Ligue 2, le Toulouse FC affrontait le leader du groupe A de National 2, à savoir le FC Versailles 78. La formation des Yvelines a joué sans trembler contre les Pitchounes et le carton rouge de Steve Regis Mvoué (21e) a bien aidé le club francilien. Versailles a ouvert le score en fin de match via Kapitbafan Djoco (79e) et a su tenir malgré l'exclusion de Melvyn Vieira dans les derniers instants (90e +3). Versailles s'offre une belle victoire 1-0.