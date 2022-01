Coupe de France : grâce à un doublé de Ludovic Blas, Nantes domine Brest et file en quarts de finale

Pendant cette petite trêve internationale dans la zone Amérique et Asie, le FC Nantes recevait Brest lors des 8es de finale de Coupe de France. Les Canaris se présentaient avec une équipe plutôt séduisante avec notamment un trio d'attaque emmené par Ludovic Blas, Randal Kolo Muani et Marcus Coco. De leur côté, les Brestois alignaient une équipe compétitive avec la présence du duo au milieu de terrain Belkebla - Agoume.

Après un début de match assez équilibré, c'est Brest qui commençait à poser le pied sur le ballon. La défense brestoise récupérait énormément de ballons et s'imposait sur chaque duel. Mais cette domination laissait des espaces aux attaquants nantais et notamment à Kolo Muani qui était très souvent en un contre un sur les contre-attaques. Et à force de pousser, le FC Nantes finissait par ouvrir le score de très belle manière. Sur un long dégagement de Pallois, Ludovic Blas contrôlait magnifiquement bien le ballon du genou, fixait son défenseur et ajustait Larsonneur (1-0, 25e).

Ludovic Blas sur un nuage

En deuxième période, Brest revenait avec des meilleures intentions et de façon plus structurée surtout au milieu de terrain pour ne pas laisser trop d'espaces à Ludovic Blas notamment. Franck Honorat se créait une première occasion bien repoussée par la défense nantaise et Larsonneur réalisait une impressionnante parade qui permettait à son équipe d'être encore en vie dans cette rencontre. Mais cette soirée était marquée par le talent de Ludovic Blas, encore une fois.

L'ancien joueur de Guingamp, seul aux 25 mètres, contrôlait le ballon et envoyait une frappe surpuissante dans la lucarne d'un gardien brestois qui ne pouvait strictement rien faire (2-0, 63e). Un but qui venait confirmer sa très bonne forme du moment et surtout qui permettait à Nantes de faire le break. Malgré de nombreuses tentatives en fin de match, Brest n'a jamais réussi à revenir dans la partie et aurait même pu encaisser un troisième but dans les dernières secondes. Nantes file en quarts de finale.