L’Allemagne U17 fait craquer l’équipe de France U17 dans cette finale !

Mi-temps

Avantage logique pour l’Allemagne contre la France dans cette finale de la Coupe du monde U17. Paris Brunner a su trouver la faille via un penalty (29e).

45e +9 : la France tente de remonter son bloc mais semble totalement dominée dans l’entrejeu. Les Allemands sont ultra dominants.

45e +8e : centre sur la droite de Tidiam Gomis vers la surface allemande et Saimon Bouabré. La défense se dégage.

45e +6 : Saimon Bouabré retrouve dans la surface Mathis Lambourde qui est contré par Finn Jeltsch en corner de justesse.

45e +5 : carton jaune pour Winners Osawe fautif dans l’axe à 30 mètres des buts sur Saimon Bouabré.

45e +4 | la frappe de Paris Brunner !

Lancé en profondeur sur la gauche, Paris Brunner rentre dans la surface. Il perd ses appuis mais arme une lourde frappe qui est captée par Paul Argney.

45e +3 : finalement pas de penalty pour l’Allemagne, Max Moerstedt était bien hors-jeu.

45e +2 : utilisation de l’arbitrage vidéo pour un potentiel hors-jeu.

45e +1 : décalé par Paris Brunner sur la gauche de la surface, Max Moerstedt est accroché par Paul Argney mais l’arbitre revient sur une position de hors-jeu de l’attaquant allemand.

Temps additionnel : 8 minutes

44 : avec son but, Paris Brunner est désormais le deuxième meilleur buteur de la compétition. Agustín Ruberto reste leader avec 8 buts contre seulement 5 pour l’Allemand.

42e : petite réaction tricolore. Les Français essayent d’impulser une nouvelle dynamique dans ce match.

41e | le corner d’Ismail Bouneb !

Situé sur la gauche, Ismail Bouneb enroule un corner vers le second poteau. Dangereux, son service est cadré et oblige Konstantin Heide à repousser d’une claquette en corner.

40e : sur la gauche, Saimon Bouabré provoque mais se heurte au retour d’Eric da Silva Moreira qui concède un corner.

39e : décalé sur la droite, Eric da Silva Moreira centre fort vers le point de penalty. Bastien Meupiyou repousse de la tête en catastrophe.

38e : faute au milieu du terrain sur Max Moerstedt. Coup franc lointain pour l’Allemagne.

37e : alerté devant la surface française dans l’axe, Max Moerstedt décide de prendre sa chance. Sa tentative est captée par Paul Argney.

36e : sur la droite, Max Moerstedt tente de déborder dans son couloir. Il est bien repris par Bastien Meupiyou.

35e : faute au milieu du terrain sur Saimon Bouabré. Eric da Silva Moreira est sanctionné pour sa faute.

34e : le pressing allemand est efficace et maintient la France à distance du but de Konstantin Heide. Les Tricolores ont du mal à trouver des bons circuits de passes.

33e : Aymen Sadi lance sur la gauche Fodé Sylla qui recherche Saimon Bouabré dans la surface. Ce dernier est finalement contré en touche.

32e : très longue séquence de possession pour la France qui s’organise dans le camp de l’Allemagne. Les Tricolores font bien circuler le ballon.

31e : avantage logique pour l’Allemagne qui domine les débats dans ce match. La France va devoir faire plus pour espérer revenir.

30e : cinquième but de Paris Brunner dans cette Coupe du monde U17.

29e | L’Allemagne vire en tête ! (Allemagne 1-0 France)

Avantage pour l’Allemagne suite à ce penalty de Paris Brunner frappé sur la gauche. Parti sur la droite, Paul Argney est battu.

28e : Paris Brunner se saisit du ballon. Il va frapper ce tir alors qu’on aurait pu attendre Noah Darvich dans ce rôle.

27e | Penalty pour l’Allemagne !

La faute est confirmée par l’arbitre et cela offre un penalty très précieux à l’Allemagne.

26e : l’arbitre réfléchit longuement en visionnant les images. La situation est très limite.

25e : utilisation de l’arbitrage vidéo pour une possible faute d’Aymen Sadi sur Bilal Yalcinkaya dans la surface tricolore.

24e | la France se fait peur !

D’une talonnade, Noah Darvich trouve sur la gauche de la surface Paris Brunner qui arme une frappe qui est repoussée par Paul Argney. C’est mal dégagé par la défense française dans la catastrophe.

23e : ouverture vers l’aile gauche et Saimon Bouabré. C’est trop profond. La sphère file directement en touche.

22e : la France tente enfin de sortir un peu de son camp. Les Bleuets ont un peu plus le ballon.

21e | le numéro de Saimon Bouabré !

Parti côté gauche où il récupère haut le ballon, Saimon Bouabré provoque et fait des différences. Il repique dans l’axe, fixe Finn Jeltsch et enroule une frappe qui est repoussée par Konstantin Heide.

20e : récupération haute de Paris Brunner sur Fodé Sylla dans l’axe à 25 mètres des cages françaises. Sa lourde frappe s’envole dans les nuages.

18e : l’équipe de France subit beaucoup dans ce début de match. Beaucoup d’erreurs dans les transmissions tricolores. Le pressing allemand est également efficace.

17e : sur la droite Yvann Titi provoque et tente de déborder. Il est bien bloqué par Maximilian Hennig qui récupère la sphère sans se jeter.

16e : corner sur la droite de Noah Darvich vers le premier poteau. Le danger est repoussé par les Tricolores.

15e : dans l’axe, Noah Darvich remonte le ballon et arme une lourde frappe devant la surface tricolore. Sa tentative vole au-dessus du cadre.

14e : longue séquence de possession pour la France qui prend le temps de construire dans sa moitié de terrain.

13e : corner sur la droite d’Ismaïl Bouneb vers le second poteau. Yvann Titi est devancé par Max Moerstedt qui dévie de la tête.

12e : touché, Finn Jeltsch bénéficie de soins au bord du terrain. Il semble pouvoir continuer.

11e : faute au niveau de la ligne médiane sur Saimon Bouabré. Noah Darvich est sanctionné.

10e : centre sur la gauche de Bilal Yalcinkaya vers le point de penalty. La défense se dégage.

9e : Eric Da Silva Moreira botte un corner sur la gauche vers le second poteau où Bastien Meupiyou dévie de la tête en corner.

8e : corner sur la droite pour l’Allemagne avec Noah Darvich qui centre vers le premier poteau. S’en suit un cafouillage qui termine par une frappe de Max Moerstedt qui passe au-dessus du but.

7e : positionné sur l’aile gauche, Fodé Sylla tente une passe en retrait et perd la sphère. Le Lensois est mal rentré dans ce match.

6e : ballon piqué de Paris Brunner vers la droite de la surface française. Bastien Meupiyou bloque bien le ballon et gagne une sortie de but.

5e : petite faute dans le rond central. Noah Darvich est sanctionné pour une faute sur Ismaïl Bouneb.

4e : Déjà une grosse alerte pour les Bleuets avec ce but refusé. L’Allemagne démarre fort.

3e | But refusé à Paris Brunner !

Centre sur la gauche de Maximilian Hennig vers le second poteau pour Max Moerstedt. Ce dernier remise de la tête pour Paris Brunner dont l’enchaînement se conclut par une reprise de volée sous la barre transversale. Le but est logiquement refusé pour hors-jeu.

2e : suite à un corner sur la gauche mal dégagé par l’équipe de France, Fayssal Harchaoui surgit devant la surface plein axe. Sa lourde frappe file directement en tribunes, loin au-dessus du but de Paul Argney.

1re : premier débordement allemand sur la gauche avec Maximilian Hennig qui déborde et se voit finalement contré par Yvann Titi.

C’est parti !

L’équipe de France engage dans cette finale de la Coupe du monde U17 face à l’Allemagne suite au coup de sifflet d’Espen Eskas.

12h58 : l’arbitre norvégien Espen Eskas dirigera ce match. Les deux capitaines Noah Darvich (Allemagne) et Joachim Kayi Sanda (France) effectuent le toss.

12h57 : c’est au tour de la Marseillaise pour l’équipe de France.

12h56 : place aux hymnes et on débute avec Das Deutschlandlied (Le Chant de l’Allemagne) pour l’Allemagne.

12h55 : les différents acteurs de cette rencontre foulent la pelouse et rentrent sur le terrain. Place à ce choc au sommet.

12h50 | une première pour l’Allemagne ?

Disputant seulement la finale de la première édition en 1985 avec une défaite 2-0 contre le Nigéria, l’Allemagne du serial buteur Marcel Witeczek avait du s’incliner. 38 ans après, l’Allemagne peut enfin écrire son nom au palmarès de la compétition.

12h45 | La France comme en 2001

La seule victoire tricolore a eu lien eu en 2001. Lors d’une édition se déroulant à Trinité-et-Tobago, les Bleuets s’étaient imposé 3-0 face au Nigéria avec des buts de Florent Sinama-Pongolle, Anthony Le Talle et Samuel Pietre.

12h40 | L’Allemagne solide

Une phase de poules rondement menée, avant des victoires sérieuses contre les États-Unis (3-1) et l’Espagne (1-0), l’Allemagne a eu du mal lors d’un sacré choc contre l’Argentine en demi-finale (3-3, 4-2 aux Tab).

12h35 | La France a bataillé

Depuis une phase de poule facile, la France est passé dans un trou de souris contre le Sénégal (0-0, 5-3 aux Tab) avant d’obtenir des qualifications dans la douleur face à l’Ouzbékistan (1-0) et au Mali (2-1).

12h30 | Comme on se retrouve …

La grande finale de cette Coupe du monde U17 oppose l’Allemagne à la France. Les Bleuets avaient perdu il y a six mois en finale de l’Euro U17 face à ces mêmes Allemands (0-0, 5-4 aux Tab). Ils tenteront de prendre leur revanche.

12h25 | L’Allemagne en blanc, la France en bleu

12h20 | Le banc de l’Allemagne

Sur son banc, l’Allemagne dispose d’options comme Kurt Rueger, Almugera Kabar, Maxim Dal, Maximilian Herwerth, Charles Herrmann, Justin von der Hitz et Robert Ramsak ainsi que les portiers Max Schmitt et Louis Babatz.

12h15 | Le onze de l’Allemagne

De leur côté, les Allemands s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Konstantin Heide dans les cages derrière Eric Da Silva Moreira, Finn Jeltsch, David Odogu et Maximilian Hennig en défense. Dans l’entrejeu, on retrouve Fayssal Harchaoui et Winners Osawe avec Noah Darvich un cran plus haut. Évoluant en pointe, Max Moerstedt est soutenu par Bilal Yalcinkaya et Paris Brunner.

12h10 | Le banc de la France

Sur son banc, l’équipe de France peut compter sur Nhoa Sangui, Nolan Ferro, Yoram Zagué, Arthur Tchaptchet, Tidiane Diallo, Mohamed-Amine Bouchenna et Joan Tincres ainsi que les portiers Mathys Niflore et Thimothé Viel.

12h05 | Le onze de la France

Pour prendre sa revanche, l’équipe de Jean-Luc Vannuchi s’organise dans un 4-1-4-1 avec Paul Argney qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Yvann Titi, Joachim Kayi Sanda, Bastien Meupiyou et Aymen Sadi en défense. Le poste de sentinelle revient à Mathis Amougou. Devant, Mathis Lambourde est soutenu par Ismail Bouneb, Tidiam Gomis, Fodé Sylla et Saimon Bouabré.

12h | Bienvenue au Manahan Stadium !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté de la finale de la Coupe du monde U17 entre l’Allemagne et la France. Le coup d’envoi est prévu pour 13h au Manahan Stadium de Surakarta en Indonésie.