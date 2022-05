José Mourinho confirme qu'il reste à l'AS Roma

La suite après cette publicité

Mercredi soir José Mourinho et l'AS Rome ont écrit l'histoire en devenant le premier club sacré en Ligue Europa Conférence. Ce titre acquis face au Feyenoord est également le premier sur la scène européenne du club de la Louve. The Special One est donc resté fidèle à sa légende en remportant sa 5e finale de Coupe d'Europe en cinq tentatives. Forcément aux anges après la rencontre, le Portugais à affirmé en conférence de presse qu'il serait toujours sur le banc des Giallorossi la saison prochaine : «je reste, il n'y a aucun doute là-dessus, même si certaines rumeurs arrivent... Je veux rester à la Roma, nous devons seulement comprendre ce que nos propriétaires, qui sont des gens merveilleux, veulent faire la saison prochaine. Parce qu'on peut continuer avec un très beau projet, il y a juste à comprendre la direction à prendre. C'est l'histoire des Romains, mais c'est aussi mon histoire.»

Ayant remporté des trophées dans de nombreux clubs, il estime que le faire avec un club comme l'AS Rome a encore plus de valeurs et c'est pourquoi il se sent pleinement investi dans le projet : «c'est très très spécial, quelque chose qui te rend immortel. En ce moment, je pense à moi, mais surtout à ces Romains qui font la fête. Bien sûr que je me sens Romain. Je suis de tous ceux qui forment une famille avec moi, qui cherchent un but, qui restent ensemble dans les moments difficiles. Aujourd'hui, avec tout le respect que je dois à mes anciens clubs, je me sens à cent pour cent Romain. Maintenant, je vais partir en vacances et je vais m'asseoir sur la plage, devant ma maison, et penser à tout cela. » Un repos bien mérité pour l'ancien coach de Chelsea qui disputera la Ligue Europa la saison prochaine.