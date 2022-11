PSG : la nouvelle performance XXL de Nuno Mendes

La suite après cette publicité

Définitivement recruté en juillet dernier par le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes (20 ans) continue, week-end après week-end, de donner raison aux dirigeants parisiens. Aligné dans le couloir gauche du 3-4-1-2 de Christophe Galtier lors du récital parisien contre l'AJ Auxerre (5-0), le Portugais, sélectionné par Fernando Santos pour le Mondial qatari, a une nouvelle fois réalisé une prestation de haute volée sous le maillot parisien.

Dans tous les bons coups, l'ancien défenseur du Sporting a causé de nombreux tords à son adversaire direct, Paul Joly. Profitant de la domination collective des siens, l'international portugais (16 sélections) a, en effet, pu se concentrer sur son apport offensif, tout en gérant parfaitement les quelques situations défensives se présentant à lui. Malgré quelques approximations (14 ballons perdus), Mendes s'est surtout illustré par sa capacité à prendre la profondeur et a percuté la ligne adverse. Fort d'une première passe décisive à destination de Kylian Mbappé, le jeune prodige de 20 ans n'a jamais baissé le pied dans cette rencontre. Pour le plus grand plaisir de son entraîneur.

Nuno Mendes régale

«J'ai regardé ce qu'il s'est passé pour les équipes qualifiées en C1, ce week-end. Évidemment, sans qu'aucun joueur m'ait envoyé de signal d'inquiétude, mon obsession était de monter une équipe la plus compétitive possible. Sur les trois séances qu'on a eues, j'ai vu des joueurs investis. Ils ont donné aujourd'hui (dimanche) une très belle réponse. On a été sérieux, appliqués. On a cherché à creuser l'écart. On a été sérieux sur un plan défensif, dans la récupération du ballon. C'est un bon dimanche après-midi. Il fallait gagner. Lens fait un parcours incroyable pour un deuxième. Nous, on fait un très beau parcours», déclarait, en ce sens, le coach parisien, présent en conférence de presse.

Sans parler directement de Nuno Mendes, l'ancien technicien des Aiglons a, sans aucun doute, noté la performance réalisée par son protégé. Une nouvelle fois étincelant sur le second but parisien, le Portugais s'est, en effet, joué de plusieurs défenseurs auxerrois avant de voir Carlos Soler reprendre, parfaitement, son centre de la tête. Complice avec Kylian Mbappé et toujours aussi dangereux lorsqu'il prend de la vitesse, le numéro 25 du PSG reste, à ce titre, l'un des grands artisans de la large victoire parisienne. Récompensé d'un 7 et désigné homme du match par notre rédaction, Nuno Mendes a, par ailleurs, fait le plein de confiance avant de s'envoler au Qatar. Reste désormais à voir si le gamin de Lisbonne sera préféré, ou non, à Raphael Guerreiro, latéral gauche du Borussia Dortmund.