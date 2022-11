Coupe du monde 2022 : la liste du Portugal

La suite après cette publicité

Fernando Santos a parlé. Tombé dans le groupe H de la Coupe du Monde au Qatar, en compagnie du Ghana, de l'Uruguay et de la Corée du Sud, le Portugal voudra passer l'obstacle des demi-finales, infranchissable en 1966 et 2006, et surtout faire oublier trois dernières éditions médiocres. Il avait pris les devants sur la chaîne portugaise Canal 11 : «j’en profite pour m’excuser dès maintenant auprès de certains joueurs qui, de par leur passé, mériteraient d’être convoqués». Message aux tauliers habitués des grandes compétitions internationales avec la Seleção das Quinas.

Alors forcément, on s'attendait à quelques surprises. Ce qui n'en était pas une : l'attaquant de Liverpool Diogo Jota, blessé au mollet droit, et l'ailier de Wolverhampton Pedro Neto, touché au ligament de la cheville, étaient forfaits. Brillant avec Benfica, Rafa Silva avait lui déclaré ne plus vouloir répondre aux appels de la sélection. Sur les coups de 18h30, ce jeudi, le sélectionneur portugais a dévoilé la liste des 26 chanceux qui auront l'honneur de participer au Mondial 2022 et d'affronter le Ghana (jeudi 24/11 à 17h), l'Uruguay (lundi 28/11 à 20h) et la Corée du Sud (vendredi 02/12 à 16h) sur les pelouses qatariennes.

Pas de Mondial pour Anthony Lopes, Pepe finalement présent

Dans le but, le Portugal a de quoi voir venir avec l'éclosion de Diogo Costa, 23 ans, éblouissant avec le FC Porto et logiquement convoqué. Relégué dans un rôle de doublure, Rui Patricio (AS Roma) est également de la partie, tout comme le gardien titulaire des Wolves, José Sa. Pas de Mondial en revanche pour le Lyonnais Anthony Lopes, qui avait passé les trois dernières compétitions internationales (Euro 2016, CdM 2018, Euro 2020) sur le banc. En défense, le doute planait autour de la convocation de Pépé, blessé au genou. Le verdict est tombé.

Le défenseur du FC Porto participera, à 39 ans, à sa quatrième Coupe du Monde. Fernando Santos a également décidé de miser sur des joueurs en forme : Ruben Dias (Manchester City) et le converti Danilo (PSG) sont accompagnés par le joueur de Benfica Antonio Silva, 19 ans. Pas de Mondial pour Tiago Djalo (Lille), David Carmo (FC Porto), Diogo Leite (Union Berlin), ou encore Gonçalo Inacio (Sporting CP). Du côté des latéraux, pas vraiment de surprise avec des valeurs sûres. João Cancelo (Manchester City) et Diogo Dalot (Manchester United) se partageront le côté droit, quand Nuno Mendes (PSG) et Raphaël Guerreiro (Dortmund) seront en concurrence côté gauche.

Vitinha est là, pas Renato Sanches !

Au milieu, pour protéger la défense, le capitaine de Wolverhampton Ruben Neves et le joueur de Fulham João Palhinha, préféré à Florentino Luis (Benfica), sont du voyage. Dans le coeur du jeu, si les présences de Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United) et William Carvalho (Betis) ne faisaient presque aucun doute, celle de Vitinha n'était pas assurée. Très en vue avec le Paris Saint-Germain, le natif de Santo Tirso va disputer sa première Coupe du Monde. Alors qu'il n'a participé qu'à des bouts de matches cette saison, son coéquipier à Paris, Renato Sanches, n'est pas convoqué ! Le taulier de Benfica, João Mário, et le milieu des Wolves, Matheus Nunes, seront également de la partie

Malgré une situation compliquée à Manchester United, il ne faisait aucun doute que Cristiano Ronaldo, 37 ans et 191 sélections au compteur, serait le leader de l'attaque lusitanienne. CR7 va donc disputer sa 5e Coupe du Monde. Aux avant-postes, il ne sera pas le seul à venir soigner son spleen. À ses côtés, on retrouve João Felix, à la peine à l'Atlético de Madrid mais sauvé des eaux par Fernando Santos. Pour les accompagner, le polyvalent milieu de Porto Otavio, le Milanais Rafael Leão, Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica) et André Silva, de retour en forme à Leipzig. Gonçalo Guedes lui aussi à l'appel.

La liste du Portugal pour la Coupe du Monde 2022 :

Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC), Rui Patrício (AS Roma);

Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Milieux : João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers FC), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG), William Carvalho (Real Betis);

Attaquants : André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (SL Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (AC Milan), Ricardo Horta (SC Braga).