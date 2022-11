PSG-Auxerre : les notes du match

Ce dimanche, en début d'après-midi, le PSG recevait Auxerre pour la 15e journée de Ligue 1, la dernière avant la trêve internationale et la Coupe du monde. Un match particulier pour les stars parisiennes qui devaient surtout penser à ne pas se blesser pour ne pas manquer la compétition ultime. Pourtant, Christophe Galtier décidait de ne ménager personne et alignait son trio Messi, Neymar, Mbappé. Finalement, on retrouvait quasiment l'équipe type avec aussi la présence d'Hakimi, Danilo ou encore Nuno Mendes. De quoi normalement faire le nécessaire face à une équipe auxerroise intéressante depuis le début de saison. Et c'est ce qui s'est passé sans surprise. Appliquées, les stars parisiennes faisaient le nécessaire pour se mettre à l'abri tranquillement. Après 10 minutes de jeu, Kylian Mbappé profitait d'une très bonne ouverture de Messi et un excellent centre de Nuno Mendes pour ouvrir le score (10e). Une entame parfaite et qui permettait aux Parisiens de tranquillement gérer le tempo du match.

La suite après cette publicité

Après avoir tranquillement gardé l'avantage jusqu'à la pause, le PSG accélérait au retour des vestiaires pour faire le break. Après un nouveau travail excellent de Nuno Mendes, c'est, cette fois-ci, Carlos Soler qui trompait Benoit Costil. L'Espagnol venait placer une tête parfaite au second poteau (51e). Timide, Auxerre ne parvenait pas à se libérer totalement et encaissait même un troisième but. Sur une contre-attaque après un corner auxerrois, Achraf Hakimi partait comme une fusée et s'en allait battre Costil facilement (3-0, 57e). De quoi s'assurer une fin de match très tranquille. Christophe Galtier en profitait alors pour sortir Neymar et Messi et donner du temps de jeu à Presnel Kimpembe en défense. Renato Sanches, nouvel entrant, y allait aussi de son but (4-0, 81e) tout comme Hugo Ekitike en fin de rencontre (5-0, 86e) pour sa première réalisation dans son nouveau club. Le PSG passe donc une après-midi parfaite, sans couac et avec une première place assurée avec 5 points d'avance sur le dauphin Lens. Auxerre redescend à la 15e place du classement.

L'homme du match : Mendes (7) : le Portugais a fait parler sa vitesse dans son couloir gauche, qui a quasiment pris à chaque fois de court son adversaire direct. Il a offert une passe décisive à Mbappé à la suite d'un bel appel de ce dernier, en lui remisant le ballon. Ses combinaisons avec ce dernier ont très bien fonctionné. Son rush solitaire a permis à Soler, bien placé de plier l'affaire. Le latéral gauche était dans tous les bons coup sous le soleil de la capitale, et ce, pendant les 90 minutes.

Paris Saint-Germain

Donnarumma (6,5) : tranquille quasiment toute la partie. Le portier s'est illustré en repoussant une belle frappe pied gauche de Niang (16e). Il n'a rien eu d'autre à faire lors du premier acte. M'Baye Niang l'a encore sollicité, mais avec une frappe pas cadrée cette fois-ci (50e) avant de repousser à nouveau une frappe, mais de Perrin cette fois-ci, à 25 mètres des cages.

Hakimi (6) : très haut comme on pouvait s'y attendre, le Marocain a bien serré son couloir droit avec beaucoup d'appels. Souvent seul, il a pu progresser balle aux pieds avant d'essayer de trouver ses amis dans la surface ou en retrait. Défensivement, il n'a pas été réellement mis en contribution en première période. Le TGV s'est fait plaisir avec un but en gagnant son duel avec le gardien, après un belle passe en profondeur de Soler (57e).

Mukiele (5) : replacé en défense centrale suite aux absences de Kimpembe et Marquinhos, l'ancien du RB Leipzig a montré ses qualités physiques par séquence, en repoussant les quelques offensives d'Auxerre. L'ancien montpelliérain arrivé cet été a fait le job derrière en étant concentré. Sa tête passe juste au-dessus du cadre sur un coup franc de l'entrant Sarabia (90e).

Ramos (5,5) : très haut lors des phases de possession de son équipe. Il a été présent dans les duels lors de coup de pieds arrêtés défensifs. Son jeu en une touche de balle a permis à son équipe de ne pas trop tergiverser dans sa moitié de terrain. Au retour des vestiaires, malin, SR4 a fait parler l'expérience en étant souvent bien positionné et en anticipant. Remplacé par Kimpembe (75e).

Mendes (7) : voir ci-dessus

Verratti (6) : capitaine parisien du jour, le "hibou" a dicté le tempo de la rencontre, comme chaque week-end. Il a alterné jeu court, jeu long, tout en faisant son pressing qu'il aime tant, lorsqu'il s'est projeté offensivement. L'Italien a été un peu plus discret en seconde période avec moins d'ouvertures tranchantes. Il a fini la rencontre en temporisant. Remplacé par Zaïre-Emery (82e).

Danilo (5) : le soldat du PSG était le plus proche milieu aux côtés de ses défenseurs centraux. Quelques petites erreurs et retards, mais solide tout de même. Il n'a pas vraiment été mis sous pression lorsqu'il avait le ballon. Sa grande taille et son jeu de tête ont aimanté les ballons.

Soler (6,5) : l'Espagnol a plutôt été propre dans ses transmissions même s'il a perdu des ballons. Il a souvent essayé de s'adapter en se plaçant dans les bons espaces, pour recevoir les ballons et accélérer le jeu derrière malgré qu'il ait été moins en vue que les autres, notamment le trident de devant. Après une petit festival de Nuno Mendes, il a bien suivi en mettant une tête croisée en feuille morte (51e). A parfaitement bien servi Hakimi en profondeur dans l'axe pour le troisième but du PSG. Remplacé par Sanches (60e) auteur du quatrième but parisien poteau rentrant opposé sur une passe de Ekitiké (81e).

Messi (6) : absent contre Lorient le week-end dernier et discret en début de match, il est à l'origine du premier but des siens en effectuant une magnifique ouverture pour Mendes qui a remisé pour Mbappé. Le septuple ballon d'Or est revenu très bas chercher des ballons. Malgré quelques imprécisions, le numéro 30 a encore caressé des ballons au-dessus de la défense auxerroise mais a aussi fait des appels en profondeur. Invisible après la pause, il s'est remis en évidence sur sa frappe fétiche enroulée pied gauche, en touchant le poteau gauche (66e). Remplacé par Sarabia (74e).

Neymar (5,5) : le numéro 10 brésilien ne s'est pas ménagé à l'approche du Mondial, il s'est beaucoup donné pour le collectif, sans pour autant laisser ses beaux gestes techniques au vestiaire. Beaucoup d'activité, de courses vers l'avant, tout en revenant défendre lorsqu'il le fallait. Son jeu entre les lignes a bousculé le bloc auxerrois. Il a néanmoins été plus discret après la pause. Remplacé par Ekitiké (74e) qui s'est offert sa deuxième passe décisive en deux matches, pour Sanches, avant de marquer son premier but pour Paris, d'une belle finition après un bon pressing sur Jeanvier (84e), pour la manita.

Mbappé (6) : le champion du monde français a comme à son habitude été très actif, en multipliant les déplacements et appels. Il fut buteur sur un plat du pied finissant en lucarne dans la surface adverse, sur un ballon délivré par Mendes (11e). Sa vitesse a extrêmement gêné l'arrière garde de l'adversaire du jour, même en ralentissant un peu après la pause.

AJ Auxerre